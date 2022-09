Jak vypěstovat česnek v plastové láhvi? Neuvěříte, jak je to snadné

Recyklujte a pojďte s dobou. Česnek je nepostradatelnou surovinou každé kuchyně, takže není od věci vypěstovat si ho doma. A to buď na zahradě, nebo i na terase či v bytě, a to jednoduše v plastové lahvi.

Zajistěte si doma dostatečnou zásobu vitaminů, antioxidantů a minerálů pro tělo díky superpotravině jménem česnek. Jeho pravidelnou konzumací si dokonale posílíte imunitu celého organismu. Pěstujte si ho jednoduchým způsobem v obyčejné PETce.

Záhonky z plastové lahve

Jednou z možností, jak prakticky recyklovat plastové lahve, je vyrobit si z nich zahrádku. Je to naprosto banální a česneku se v nich daří. V posledních letech je tato metoda poměrně oblíbená a populární, protože rostliny poměrně rychle rostou a úprava lahví je velmi jednoduchá.

Nechte se inspirovat videem zde:

Které PETky jsou vhodné a jak s nimi naložit

Jednou z možností, jak prakticky recyklovat plastové lahve, je vyrobit si z nich zahrádku. Zdroj: shutterstock.com

Vždy je lepší využít lahve většího obsahu, takže nejlépe ty od 2l výše. Nejprve z nich odstraňte papírové etikety a namalujte si fixou na jednu stranu tři kulaté otvory v průměru 4 až 6 centimetrů, tak aby vám z nich nepropadly česnekové palice dovnitř lahve. Následně je ostrým skalpelem, špičatými nůžkami nebo kobercovým nožem opatrně odstraňte.

Příprava česneku

Podle počtu otvorů si připravte stejný počet celých hlaviček česneku. Lehce z nich oberte suché vrstvy slupek, ale ponechte všem stroužkům poslední pevný obal a palici nerozdělávejte.

Poté ostrým nožem odřízněte vrcholky volných částí horních stroužků a do uzavřené lahve napusťte vodu až po vyříznuté otvory. Lahve naležato umístěte na vámi zvolené místo a do každého z otvorů vložte připravenou palici česneku kořínky směrem do vody.

Těšte se na třetí den

Druhý až třetí den si můžete všimnout, že česnek začíná vypouštět nové kořeny. Následný den budou kořeny dlouhé i pět centimetrů a z odkrojených vrcholků začne vyrůstat zelená nať. Zhruba do pěti dní bude kořenový systém česneku tak vyvinutý, že častokrát proroste téměř celý prostor lahve, a první zelenou nať už budete moci sklízet.

Chcete větší rostlinu nebo snad sazenice?

V případě, že chcete k dalšímu použití celé nově vyvinuté rostliny, dejte tomu ještě pár dní. Pak každou palici vyjměte z lahve a pečlivě ji rozeberte na jednotlivé rostliny. V tuto chvíli máte dvě možnosti. Buď můžete čerstvou česnekovou nať ihned použít k vaření, v tom případě každé z nich pečlivě očistěte bílou spodní část a zbavte ji všech kořínků a slupek.

Nebo lze takto vypěstované cibulky i s kořeny zasadit do vhodného substrátu ve větších květnících a dopřát jim odpovídající živiny a dostatek vláhy. Odměnou vám budou krásné palice nového česneku.

Dopujte zasazený česnek vláhou

Zeminu dostatečně zalévejte, ale vyhněte se přemokření. Česnek by vám mohl začít zahnívat a na úrodu byste se těšili zbytečně. Dbejte i na to, aby rostliny nebyly moc namačkané vedle sebe a mohl tak ke kořenům vzduch.

Zdroje: www.plzen.cz, www.chalupari-zahradkari.cz, www.svetkreativity.cz