Takhle chleba do mrazáku nikdy nedávejte, zničíte ho a je to škoda

I když se může zdát, že na uchovávání chleba nemůže být nic složitého, najdou se jisté chybičky. Prozradíme vám, jakých prohřešků se běžně dopouštíte, aniž byste si to vůbec uvědomovali. Vyvarujte se jich a váš chleba bude i po týdnu stále čerstvý a měkký!

Bochník chleba je od jaktěživa typickou potravinou, kterou najdete skoro v každé domácnosti. Lidé ho dřív dávali do peřin, aby nevysychal a velmi si ho vážili. Velkou výhodou chleba je, že pokud nezplesniví, nikdy ho nevyhodíte. Jak je to možné? Ztvrdlý chléb se totiž dá buď nastrouhat, anebo namočit. Využití si tak dál najde v jiných receptech.

Podívejte se na video, jak byste měli správně skladovat kváskový chléb:

Chléb do utěrky

Nejčastější chyba, které se dopouští většina lidí, je ponechání chleba v mikrotenovém sáčku. Ten však zabraňuje, aby mohl bochník dýchat, čímž se rychle zapaří a začne plesnivět. Pokud chcete chléb v sáčku přeci jen uchovávat, ujistěte se, že je již vychladlý. Naše babičky na to měly svůj způsob, a to uchovávání v čisté utěrce. Chléb díky ní vydrží mnohem déle čerstvý, jelikož bude pomaleji vysychat.

Nikdy ne chleba do lednice

Uskladnění chleba v lednici je jeden z největších hříchů, kterého se v rámci jeho skladování můžete dopustit. Při teplotách 0-10 °C se z chleba uvolňuje voda, která vysychá a s ní i celý chléb, jenž se navíc začne drobit. Pokud budete chtít, aby vám chleba vydržel co nejdéle, volte raději zabalení do utěrky nebo uložení do mrazáku. V takových případech vydrží dlouho čerstvý a měkký.

Chleba můžete uchovávat také v čistém papírovém pytlíku. Zdroj: Profimedia

Skvělý doplněk kuchyně

Druhým extrémem je uchovávat chleba při vysokých teplotách. Zde totiž naopak hrozí zplesnivění. Teploty vhodné pro skladování se pohybují v rozmezí 20-25 °C. Chleba zabalený v utěrce tak dejte nejlépe do chlebníku, který je pro to zkrátka stvořený! Nejenže ho budete denně využívat, ale také je velmi stylový. Pokud chlebník využíváte, nezapomeňte ho pravidelně čistit.

Uchovávání chleba v mrazáku

Pokud se rozhodnete chléb uchovávat dlouhodobě pro případ nouze, skvělým způsobem je zmražení. I to však má svá pravidla, která musíte dodržet. Aby byl chléb po opětovném rozmražení krásně čerstvý a výborný, nesmíte ukládat do mrazáku chléb, který už nějakou dobu doma máte. Vždy ho skladujte pouze čerstvý a vychladlý. Takový chléb tam můžete mít klidně i několik měsíců!

Po vychladnutí chléb zabalte do utěrky a již ho nenechávejte déle stát na vzduchu. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

