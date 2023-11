Která místa vaší domácnosti si zaslouží vaši pozornost při každém úklidu a představují ty nejšpinavější kouty? Máte je na očích, ale přesto si často ani neuvědomujete, že jsou skutečně významně špinavější než všechno okolo?

Špína z běžné domácnosti pod lupou

Choroboplodné zárodky se vesele množí na mnoha místech našich domácností a jistě si dokážete tipnout, kde byste je ve velkém množství našli. Nač by přišli v laboratoři, kdyby byly z takových míst odebrány vzorky? Co myslíte? Dopadl by hůř mobil nebo klika u dveří, anebo třeba televizní ovladač?

Na tuto otázku odpověděl jedné americké rodině personál laboratoře, kde byly takové stěry odevzdány k analýze. Krátké video o tom, jak pokus proběhl, a především také s jakými výsledky, se můžete podívat na příspěvku z YouTube kanálu KTNV Channel 13 Las Vegas.

Je jisté, že výsledky podobného pokusu se mohou zásadně lišit a závisí to především na chování všech členů domácnosti.

Zdroj: Youtube

Choroboplodné zárodky u vás doma

Online magazín zaměřený na otázky a výzkum týkající se zdraví healthline.com uvádí, že „Podle Společnosti pro obecnou mikrobiologii se některé bakterie při správné teplotě a správných živinách dělí každých 20 minut.“ To je docela fofr, co myslíte?

Bakterie ani viry nejsou v našich domácnostech vzácností a každý tuší, že především kuchyně a toaleta, případně koupelna, mohou být ideální líhní. Nejzamořenější jsou tato místa a věci, na které neustále saháme.

close info Shutterstock zoom_in Při úklidu kuchyně rozhodně nejde jen o uspořádání a pořádek.

Kde v domácnosi hledat patogeny?

V kuchyni jde především o houbičky na mytí nádobí. Ne nadarmo se doporučuje houbičky prát, mrazit či dezinfikovat v mikrovlnce. Rozhodně platí, že vlhko, teplo a zbytky jídla nahrávají množení patogenů, a proto je hned v závěsu za houbičkou kuchyňské prkénko nebo špalek. I prkénko je vhodné čas od času dezinfikovat. Ideální je také rozdělit různá prkénka podle užívání - ta pro maso a jiná na zpracování ovoce a zeleniny.

Pokud vynecháme odpad či toaletu, bakterie a viry se mohou spokojeně množit i na zubních kartáčcích či ručnících a žínkách. Pravidelná výměna všech zmíněných je proto jistě na místě.

Mezi další problematická místa patří vše, čeho se často dotýkáme. Patří sem nejen kliky dveří, ale také telefony a ovladače či vypínače všeho druhu.

Patogenům se výborně daří nejen v blízkosti odpadkových košů, ale také pračky či koše na prádlo. V případě, že máte domácí zvíře, pak samozřejmě i v místě pelechu, ale hlavně kolem misek na jídlo, případně v okolí vyprazdňování zvířete.

Méně očekávaným a někdy opomíjeným koutem, kde se bakteriím a virům také dobře daří, může být i dětský pokoj a hračky. Především pokud si děti stále dávají hračky do úst, což je přirozené a děti si kontaktem se špínou budují obranyschopnost, nicméně by i taková tvorba imunity měla mít nějaký únosný rámec. Hračky vyperte, případně čas od času vyvařte.

Zdroje: vitalitis.cz, healthline.com