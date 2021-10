Chryzantémy: Jak se o ně postarat, když si je přinesete domů, a jak je zazimovat

Chryzantémy se staly symbolem podzimu. Barevná záplava jejich květů rozzáří každý kout v bytě nebo na terase. Jak se o chryzantémy v květináči starat a jak je zazimovat?

Přinesli jste si domů chryzantémy v květináči, ale do týdne vám odkvetly? Bohužel. Tak končí většina květin zakoupených v květinářství nebo v supermarketech. To je ale škoda. Se správnou péčí vám záplava žlutých, oranžových, červených nebo fialových kvítků vydrží i dva měsíce.

Chryzantémy jako pokojovky

Hrnkové chryzantémy se staly oblíbenými pokojovými rostlinami. Miniaturní verze skvěle vypadají na konferenčním stolku, větší květiny můžete umístit k televizi nebo do předsíně. V interiéru chryzantémy požadují osvětlené stanoviště, chráněné před přímým sluncem a průvanem. Vadí jim teplo z radiátoru a výrazné výkyvy teplot. Na chladnějším místě vám vydrží déle, na teplejším vykvete naráz více květů.

Hrnkové chryzantémy se staly oblíbenými pokojovými rostlinami. Zdroj: Studio Light and Shade

Péče o chryzantémy

Rostliny zalévejte pravidelně, ideálně převařenou vodou vychladlou na pokojovou teplotu. Dejte si pozor na přelití i na úplné proschnutí. Zalévejte nejlépe ráno, přímo ke kořenům. Listy by měly zůstat suché. Chryzantémy potřebují vlhko, neměly by ale dlouho stát ve vodě. „Můžeme je nechat v kyblíku s vodou hodinu, aby pěkně nasály, ale když dlouho stojí ve vodě, začnou odspodu hnít,“ upozorňuje zahradnice Mirka Paclová. „Aby vám květiny co nejdéle vydržely, doporučuji je přesadit do hutnějšího zahradnického substrátu. Často se stává, že v lehkém rašelinném substrátu v malém květináči snadno přeschnou, což jim nedělá dobře," radí zahradnice a dodává, že na podzim je nutné chryzantémy pravidelně hnojit. Dvakrát týdně jim dopřejte obyčejné tekuté hnojivo na pokojové rostliny. Aby rostliny kvetly co nejdéle, zastřihávejte odkvetlé květy. Budou se tvořit nové.

Chryzantémy na terase

Obdobnou péči vyžadují i chryzantémy v květináčích, které vám zdobí terasu nebo prostor před hlavním vchodem. Tam mohou zůstat do prvních mrazů nebo do doby, kdy začínají sněhové srážky. Poté odkvetlé rostliny přeneste na kryté stanoviště a zazimujte je.

Podzimní aranžmá s chryzantémami můžete nechat venku až do prvních mrazů. Zdroj: autor Natalia Greeske / Shutterstock.com

Chryzantémy - zimování

Květiny ocení světlé a kryté místo s teplotou mezi 5 až 8 °C. Místnost by neměla být vlhká. „Květiny, které teď slouží k ozdobě v květináčích, jsou různým způsobem odolné vůči mrazu a na první pohled nejde poznat, která kytička zimu přežije. Nejlépe rostliny chladné období přečkají v chodbách, chladné předsíni nebo i ve sklepě. Kytičku sestříháme, očistíme a přes zimu lehce zaléváme, jen aby nevyschly kořeny,“ doporučila Mirka Paclová. Takto zazimované chryzantémy vám vydrží až do jara, kdy je při teplotách kolem 12 °C můžete přemístit na teplé stanoviště a začít pravidelně zalévat. Chryzatémy začnou znovu růst a nasadí květy. V tomto období si je můžete také nařízkovat a zasadit do prostorného květináče.

