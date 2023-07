5 fatálních chyb, které dělá většina lidí před odjezdem na dovolenou. Co vy?

Odjezd na dovolenou je vždy velkou událostí. Nejen proto, že se na ni téměř každý těší celý rok, ale kýžené dny volna, slunce, moře, hor a zážitků jsou na dosah. Než se však na dovolenou odeberete, měli byste se vyvarovat hned několika chyb, které by vám mohly návrat domů velmi znepříjemnit. Pojďte se podívat, které chyby to jsou.

Pojištění je sjednané, doklady a dokumenty připravené, kufry sbalené a cestovní horečka je na svém vrcholu. Zná to každý a každý z nás se dopustil některé z fatálních chyb, které návrat domů pořádně znepříjemnily. Pojďte se s námi podívat, které to jsou, abyste se jich mohli vyvarovat!

V ledničce nenechávejte nic, co by se mohlo zkazit. Zbytky zpracujte, nebo je odvezte. Zdroj: Andrey_Popov / Shutterstock.com

Snězte zásoby a zkontrolujte odpadky

Může se to jevit jako legrační rada, ale pokud někam odjíždíte déle než na týden, je dobré překontrolovat zásoby v lednici i ve spíži. Netrvanlivé potraviny zkonzumujte, použijte je při přípravě svačiny, nebo odneste příbuzným. Pokud máte v bytě ovoce a zeleninu v místnosti v košíku, určitě ho tam nenechávejte. Zvlášť při vyšších teplotách by plody mohly začít uhnívat a obydlí by se stalo rejdištěm octomilek. Zkontrolujte také odpadkové koše! Není nic horšího než jako první při otevření vchodových dveří ucítit pach hnijících odpadků.

Pokud se chystáte na dovolenou do Chorvatska, určitě si nenechte ujít těchto 10 nejkrásnějších míst. Podívejte se ve videu:

Odstraňte závady

Pokud víte, že vám kape kohoutek, nebo jsou některé spotřebiče rozbité, je dobré potíže vyřešit ještě před odjezdem na dovolenou. Pokud už nemáte čas, je dobré vypnout na dobu, kdy budete pryč, vodu a elektřinu, je-li to možné. Pokud to možné není, vytáhněte alespoň spotřebiče (jako je trouba, mikrovlnka, kávovar, toustovač, počítač a jiné) ze zásuvek. Při odchodu zkontrolujte, zda jste všude zhasli světlo.

Máte-li hlídací zařízení, nezapomeňte jej zapnout. Zdroj: Shutterstock.com / REDPIXEL.PL

Poplašný systém zapnout

Spousta lidí má v dnešní době nějaký zabezpečovací systém. Vždy jej nezapomeňte uvést do chodu. Stejně tak zkontrolujte funkčnost detektoru kouře, pokud jej máte. Zároveň se vyhněte vábení zlodějů. I když se vám bude slunce opírat do oken, nenechávejte zatažené závěsy. Ty, které jsou několik dní zatažené, neuniknou všímavému oku zlodějů a váš příbytek se může velmi jednoduše stát jejich kořistí.

Pozor na cennosti

Jestli máte doma větší finanční obnos, dejte jej do úschovy příbuzným, stejně jako jiné cennosti. Pokud by došlo k vniknutí do vašeho domu zlodějem, alespoň byste minimalizovali to, co si může odnést s sebou.

Podrobné informace o své dovolené na sociálních sítích nesdílejte. Zdroj: Shutterstock

Sítě nemusí vědět všechno

V době sociálních sítí je poměrně těžké se nepochlubit. Nesdělujte tam však detaily své dovolené a už vůbec ne údaj, na jak dlouho jste pryč. Sociální sítě nejsou anonymní a skrze informace, které tam vkládáte, se může prakticky kdokoliv dozvědět, že vaše obydlí je na několik dní bez dozoru.

