7 chyb, které dělá při praní prádla téměř každý: Neděláte je taky?

Dát prádlo do pračky, nasypat prášek nebo nalít tekutý prostředek a zavřít. Na tom přece není nic ke zkažení. Jenže to není tak docela pravda! Tady jsou nejčastější chyby, kterých bychom se měli vyvarovat.

Používáme moc pracího prášku

Příliš velké množství prášku (nebo gelu) na praní vytvoří příliš velké množství mydlinek. A protože moderní pračky používají méně vody, není jí dost, aby tolik mydlinek vypláchla. Přebytečné mydlinky pak špínu a mastnotu jen přilepí zpět k prádlu (a k vnitřku pračky). Oblečení navíc pomalu tvrdne a brzy se začne špatně nosit. Proto bychom se měli pokaždé řídit dávkováním uvedeným na obalu a používat raději nejmenší doporučené množství detergentu.

Nepředepíráme

Bez předeprání některé odolné skvrny nepustí. Není nutné pokaždé brát do ruky mýdlo a drhnout (i když někdy je to to nejlepší řešení), můžeme klidně použít odstraňovač skvrn. Pak stačí textilii většinou namočit, nanést nebo nastříkat a nechat odstraňovač předepsanou dobu působit. Co je důležité? Řídit se pokaždé návodem na obalu.

Mícháme vůně

Gel s vůní citronu, levandulová aviváž a šeříkové máchadlo? To ani náhodou! Skončíme totiž s prádlem, v němž se vůně přetlačují a nakonec vše divně páchne. Když už voňavé, tak podle jednoho mustru.

Přecpáváme pračku

V přeplněné pračce se vlákna příliš třou o sebe a tím se rychleji ničí, zároveň voda ani prací prostředek nemůžou dobře proniknout k prádlu a to se pořádně nevypere. Pračku bychom proto neměli nikdy přecpávat a totéž platí i pro sušičku.

Před praním prádlo roztřídíme podle materiálů a barev. Zdroj: Anetlanda / Shutterstock.com

Netřídíme podle materiálů

Podle barev rozdělujeme prádlo běžně, ale pokud máme větší objemy, měli bychom třídit také podle materiálů. Zamezíme tím tření látek a dopřejeme prádlu ten program, který je pro ně určený (výrobci si je nevymýšlejí pro nic za nic). Takže džíny spolu, ručníky spolu, povlečení taky tak a sportovní oblečení rozhodně oddělíme od toho běžného, stejně jako bavlnu od umělých vláken.

Pereme zbytečně

Opravdu to musíme prát? Nestačilo jen nechat daný kus na balkoně vyvětrat, případně košili znovu přežehlit? Zbytečně časté praní vede k příliš rychlému opotřebení vláken, nemluvě o plýtvání vodou a elektřinou.

Nečistíme pračku

Jen čistá pračka totiž dokáže prádlo dobře vyprat. Do prázdné pračky bychom měli nalít tolik teplé vody, kolik se do ní vejde, a přidat ještě lžíci bělidla. Necháme vše hodinu být a pak pustíme dlouhý prací cyklus s vysokou teplotou. Pro úplné vyčištění totéž zopakujeme ještě jednou s litrem obyčejného octa. Vodou smíchanou s octem bychom pak měli vytřít i dávkovač na prášek a gumová těsnění. To celé alespoň jednou za tři měsíce.

