Zařídit si bydlení a udržet jej v čistotě a pořádku není jednoduché. Přestože se někteří snaží sebevíc, může domácnost vypadat neupraveně a neuklizeně. Mohou za to zdánlivě drobné chyby, kterých se spousta lidí dopouští. Děláte je také?

Uklízíte pravidelně, ale pořád nejste s interiérem domácnosti spokojeni? Možná se dopouštíte hned několika chyb, které mohou váš příbytek zbytečně hyzdit. Kvůli nim vypadá neuklizeně a nemá zcela příjemnou atmosféru. Které chyby to jsou?

Změna je život

Nic není napořád, platí to i s vybavením vašeho domova. Často můžete podlehnout novým trendům, nebo vás starý interiér jednoduše začal nudit. Jak jej upravit ke spokojenosti a neutratit zbytečně moc peněz? Na YouTube kanálu Simple Happy Zen najdete hned několik skvělých rad, jak proměnit svůj domov bez větších nákladů. Podívejte se na video:

Vyvarujte se chyb

Chcete-li změnu, nemusíte se nutně pouštět do rekonstrukce. Jednoduše se vyvarujte chyb, které váš domov činí neútulným, přeplněným a stále neuklizeným. Ač se to nemusí na první pohled zdát, rozhodují opravdové maličkosti. Ostatně, o tom, zda máte uklizeno, hovoří i druh ramínek ve skříni. Rozhodně pocítíte rozdíl, pokud vaše oblečení bude viset na upravených dřevěných ramínkách, nebo na těch nejzákladnějších drátěných, která nejčastěji používají čistírny oblečení.

Rozkládací pohovka je tabu

Na rozkládacích pohovkách obecně není nic špatného, mimo to je to elegantní řešení, pokud bojujete s místem a na vlastní ložnici nemáte prostor. Potíž je v tom, že rozkládací pohovku necháváte kvůli úspoře času rozloženou i přes den. To však není nejlepší nápad. Rozložená pohovka zabere ještě více místa, tudíž místnost vypadá neupraveně a o tom, že lůžkoviny do obývacího pokoje nepatří, ani nemluvě.

Rozkládací pohovka umí šetřit místo, nenechávejte ji ale rozloženou i přes den, obývacímu pokoji provizorní postel na útulnosti nepřidá.

Šetřit ano, ale systematicky

Také patříte mezi ty, kteří nevyhazují tašky, ale nechávají si je pro další použití. Skvěle. Pokud je ale jen tak ledabyle házíte do šuplíku nebo skříně, pořádek neudržíte. Raději jim vyčleňte jedno konkrétní místo a tašky vždy před uložením řádně složte.

Módní vlna s mírou

Svět se mění a s ním i podoba interiéru. Nesnažte se být za každou cenu moderní a styly nekombinujte. To znamená, pokud máte doma na jedné straně prvky severského minimalismu, na druhé straně není nutné jej doplňovat křiklavými barvami a masivním industriálním stylem. Taková domácnost pak působí neupraveně, nesourodě a hlavně neuklizeně.

Nesnažte se za každou cenu vytvořit domov podle poslední módy. Vyvarujte se divokým kombinacím stylů a přeplněným místnostem. Pořádek se vám v nich bude udržovat podstatně hůře.

Útulnost za každou cenu

Po útulném bydlení, ve kterém se bude člověk cítit dobře, sní snad každý. Vyvarujte se ale útulnosti za každou cenu. Není potřeba vyplnit každou volnou zeď nábytkem. Také ne všechen nábytek musíte zákonitě ke stěně stavět. Stejně tak není nutné, pokud vymalujete zeď na jinou než bílou barvu, ladit zbytek interiéru tak, aby odpovídal barvě stěn.

Předsíň není skladiště

Věšák v předsíni u vstupních dveří je ošemetná věc. Spousta lidí má pocit, že tam může odložit nejrůznější věci na neurčitou dobu. Přeplněný věšák pak působí neuspořádaným a neuklizeným dojmem. Pamatujte, že věci patří hlavně do šatny a věšák je pro hosty.

Otevřené skříňky mohou ze začátku působit vzdušně. Velmi těžko se v nich ale udržuje pořádek.A i přes veškerou snahu mohou působit neuklizeně a zanedbaně.

Otevřené skřínky

Není to tak dávno, co se velké oblibě začaly těšit otevřené skřínky, hlavně v kuchyni. Právě tento styl skladování věcí ale není úplně šťastným a působí přesně tak, jak nechcete – zanedbaně. Nejrůznější koření, mouka, zásoby. To vše patří do spíže a ne na odiv návštěvě. Ač se můžete snažit sebevíc udržet pořádek, rozdílné obaly, plastové pytlíky, papírové krabice a sklenice rozhodně uspořádaně nevypadají.

