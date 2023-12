close info Profimedia

Johana Dahlová 3. 12. 2023

Vánoční stromky máme jednou za rok a chceme je mít krásné, voňavé a zelené, jak jen dlouho je to možné. Někdy to ale nevyjde. Jaké chyby děláme nejčastěji? Co může stromek zabít?

Živý stromek potřebuje péči a šetrné zacházení Mít živý vánoční stromek není nic převratného ani exotického. Dřív jsme je přece měli všichni! Stejně ale děláme čas od času chyby, které řezaným jehličnanům nesvědčí, začnou opadávat a dlouho nevydrží. Jak se o vánoční stromek postarat správně vám poví Ing.Vojtěch Ptáček Ph.D., který vás provede příspěvkem z YouTube kanálu BAUHAUS Česká republika. Zdroj: Youtube Stromku svědčí chlad Vidíte? O stromek není těžké pečovat. Jaké jsou tedy chyby, které nejčastěji vedou k opadu a usychání stromku? Za nejčastějším nezdarem je především teplota, a to nejen pokoje, kde bude stromek umístěný. Někdy může být na vině také rychlé přemístění stromku do bytu. Termální šok způsobí, že opadá a velmi rychle také uschne. Pak ho nezachrání ani dostatek vody. O to rychlejší je usychání, pokud nemá dostatek vláhy. Tu je potřeba poskytnout mu nejen během umístění za domem či na balkoně, než jej přesunete do bytu, ale také později ve stojanu. Podle Ing. Ptáčka strom vypije až litr vody, a to je velké množství. Některé stojany ani nemají dostatečně hlubokou misku na několik deci tekutiny. close info Shutterstock zoom_in Aby stromek vydržel co nejdéle, ujistěte se, že je opravdu čerstvý. Chybu děláme v teplotě, vlhkosti i světle Umístění v bytě není vždy ideální a často je náročné najít dostatečně velký hezký prostor, kam strom umístit, a ještě by zde nemělo být příliš horko, ideálně dál od topení. Nemáte-li nádherný výklenek, do kterého padne jako ulitý, alespoň stáhněte topení v jeho blízkosti. Případně umístěte na topení odpařovací zásobník s vodou, který alespoň pomůže trochu zvýšit vzdušnou vlhkost. Rosení je vždy plus, ale pozor na ozdoby! Některé mohou vlhnout a začít plesnivět. Určitě se hodí také vědět, že stále živý stromek potřebuje i nějaké světlo. Tmavý kout proto také není vhodným stanovištěm. Na zahraničních blozích se můžete dočíst, že aby strom vydržel opravdu dlouho, můžete ho každých 12 dní vystrčit ven na 24 až 48 hodin. Bohužel v našich podmínkách to není dobrá rada. Rozdíly v teplotách jsou příliš velké a strom vystavíte zbytečnému stresu. Raději si dobře promyslete, kde mu bude nejlépe, a pokud chcete, kupte mu živný roztok. Související články close Domov a bydlení Jedlé vánoční dekorace: Výzdoba k nakousnutí, kterou odrovnáte návštěvy. Výroba je snadná video close Domov a bydlení Levné Vánoce: Triky, jak připravit nezapomenutelné svátky za pár korun video Zdroje: huffingtonpost.co.uk, adbz.cz

