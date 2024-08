Teplé letní večery jsou sice příjemnou možností pro relax, ale zároveň přinášejí také riziko nezvané návštěvy, která vás nenechá vyspat. Stačí jeden jediný komár v ložnici a máte o “zábavu” na několik hodin postaráno. Pokud ale využijete jednoduchý trik s baterkou, bude to vyřízeno během chvíle.

Určitě jste se už někdy dozvěděli, že pokud na vás přistane komár a začne si pochutnávat na vaší krvi, je to jistojistě samička, protože samci se živí hlavně šťávou z květů. Ve chvíli, kdy nám kolem hlavy svým jedinečným a otravným pisklavým tónem bzučí komár, budeme patrně jakoukoliv genderovou otázku považovat za malichernou. Ať je to, co je to, chceme se toho zbavit a v klidu usnout. Pojďme si tedy na komáry posvítit - a to doslova.

Jak zabít komára snadno a jistě? Podívejte se na youtubové video od wikiHow:

Zdroj: Youtube

Neodolatelné světlo...

Komáři se budou vždy stahovat za světlem, proto bychom také neměli v ložnici zbytečně svítit ve chvíli, kdy máme otevřené okno. Tím v podstatě jen zveme všechny komáry z okolí na noční hostinu, kterou prostíráme my sami.

Proto raději, pokud chcete spát s otevřeným oknem, jej otvírejte až ve chvíli, kdy se budete chystat zhasnout všechna světla (a vypnout televizi). To je jeden z poměrně jistých způsobů, jak se vyvarovat většímu počtu komárů v bytě.

Snadný trik s baterkou

Když už se ale některý přece jen v ložnici, nebo v jakékoliv jiné místnosti, objeví, bude nejlepší zkusit na něj trik s baterkou, nebo alespoň s lampičkou. Je to snadné a překvapivě účinné. Nejprve zhasněte všechna světla, klidně si lehněte a k ruce si vezměte buď baterku, nebo vypínač od lampičky a plácačku na mouchy.

Pak to bude chtít trochu trpělivosti, ale žádný strach - komár tu bude opravdu brzy. Jakmile uslyšíte onen nervydrásající zvuk, lehkým pohybem ruky rozsviťte malý zdroj světla.

close info Thinkstockphotos.com zoom_in Komár může zničit celou noc a klidný spánek

Komár většinou nezklame

Ideální je použití baterky, jejíž paprsek namíříte na zeď poblíž postele, na místo, na které dosáhnete připravenou plácačkou. Uvidíte, že během pár vteřin si komár sedne přímo do světla, případně do jeho blízkosti. Ted už bude stačit, abyste se trefili a byli rychlejší než komár. Když se to nepodaří na poprvé, nemusíte zoufat, komáři nejsou příliš učenliví a podruhé vám na stejný trik naletí znovu.

Varianta pro útlocitné

Pro ty z nás, kteří by nezabili nejen mouchu, ale dokonce ani komára, tady máme ještě jednu možnost. Komára usazeného ve světle baterky zkrátka přikryjte skleničkou a poté mezi její okraj a zeď opatrně vsuňte list papíru. Komár bude v pasti, a pokud ho vypustíte ven z okna, možná si přece jen na noc zavřete, pokud nechcete investovat do ochranných sítí proti hmyzu.

Pozor na vodu

Více otravných komárů vždy přináší život blíže přírodě, tedy na vesnici a v malých městech. Pro své potomstvo totiž rádi využívají stojaté vody jako jsou její zásoby na zalévání zahrady, jezírka nebo rybníky.

Proto raději neumisťujte sudy na vodu do blízkosti oken, s největší pravděpodobností byste se pak budili mnohem více poštípaní a ani večerní posezení na zahradě by nebylo ničím jiným než neustálým bojem s rojem komárů.

