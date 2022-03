Cibulové slupky zalijte teplou vodou a nechte louhovat: Vznikne dokonalé hnojivo

Cibule je voňavým základem mnoha jídel, a tak se v téměř každé domácnosti často vyskytují cibulové slupky. Nevyhazujte je zbytečně do koše, byla by to velká škoda! Raději si z nich vyrobte účinné přírodní hnojivo na rostliny.

Zajistěte vašim pokojovým rostlinám dokonalý přísun živin, budou vám skvěle prospívat a odmění se vám za to i neodolatelným vzhledem. A nemusíte si pořizovat drahá chemická hnojiva, postačí vám surovina, která se často doma stává odpadem. Ušetříte nějakou tu kačku a navíc budete „eko“!

Cibule kuchyňská (Allium cepa)

Cibule patří mezi jednu z nejčastěji pěstovaných a používaných zelenin. Hodí se totiž do mnoha pokrmů, ať už je to základ polévek či pokrmů z masa, ale i do různých pomazánek a salátů. A její slupky vám navíc poskytnou základ k vytvoření skvělého hnojiva, protože obsahují neskutečné množství prospěšných látek, které dokážou skvěle vyživit rostliny a zároveň je ochránit před nemocemi i půdními škůdci. Proto tento poklad zbytečně nelikvidujte. Raději si dejte slupky vysušit a uchovejte si je. Jakmile jich budete mít dostatečnou zásobu, vyrobíte si z nich jednoduchým způsobem elixír plný živin pro vaše rostliny.

Slupky obsahují látku allicin, která je velmi ceněným přírodním antibiotikem. Zdroj: shutterstock.com

Cibulová slupka je poklad

Mnoho cenných látek je nejenom v samotné cibuli, ale především ve slupce, tak proč toho nevyužít. Je doslova nadupaná rutinem a kvercetinem, dále obsahuje karotenoidy, vitaminy E a C, z minerálních látek například hořčík, vápník, draslík a železo. Draslík je nezbytný pro správný transport vody v rostlině, hořčík podporuje správné fungování fotosyntézy a vápník efektivně posiluje pupeny a kořeny. A drahocenné železo? Díky němu budou mít vaše květiny svěžejší a bujnější listy a budou celkově zdravější. Slupky též obsahují látku allicin, která je velmi ceněným přírodním antibiotikem. Slupky jsou zároveň zdrojem vitamínů C, D, E, B6 a B12, karotenu, zinku, síry, sodíku, mědi, jódu a manganu.

Dát slupky do zeminy nestačí

Pouze zamíchat slupky do substrátu rostlin by moc velký efekt nemělo. Dokonce, kdybyste do něho chtěli zasadit nové malé rostliny, nebylo by to zcela vyhovující. Jednotlivé živiny ze slupek by se vylučovaly pomalu, což je zrovna u malých sazeniček nevýhodné a nežádoucí. Fungovalo by to pouze v případě, že byste namíchali půl kilogramu slupek na kilo zeminy. Takové množství cibule byste museli schraňovat velice dlouhou dobu a škemrat i od sousedů. Takže tudy cesta nevede.

Vyrobte si hnojivo, které zabere

Mnohem lépe budou cibulové slupky fungovat, když necháte jejich výživné látky vylouhovat do vody. Připravte si plnou hrst cibulových slupek, což odpovídá množství cca ze 2 až 3 cibulí. Využijte tu, kterou právě doma máte, může to být nejen klasická žlutá cibule, ale i jarní cibulka, z níž jste otrhali nevzhledné listy nebo i cibule červená. Slupky vložte do dobře uzavřené nádoby, jinak by vás obtěžoval nepříjemný zápach, a zalijte je 1 l teplé vody, ne zcela horké. Následně uložte nádobu na 24 hodin na chladné a tmavé místo. V tuto dobu budou probíhat blahodárné procesy, které z cibule vyluhují většinu účinných látek do vody a vy se můžete těšit na nutričně bohaté hnojivo.

Slupky vložte do dobře uzavřené nádoby, jinak by vás obtěžoval nepříjemný zápach, a zalijte je 1 l teplé vody, ne zcela horké. Zdroj: shutterstock.com

Aplikace hnojiva

Druhý den vzniklé hnojivo přeceďte přes čisté plátýnko či gázu a máte na několik týdnů vystaráno. Použijte jej jako běžnou zálivku na květiny, a to v periodě 1 x týdně. A za jak dlouho se můžete těšit na viditelné výsledky? Po dvou až třech použitích hnojiva určitě zaznamenáte první projevy. Rostliny a jejich listy budou zdravější a silnější.

Zbavíte se i škůdců a chorob

Bojujete s nepříjemnými parazity či nemocemi a plísněmi? I tady využijete cibulový elixír. Jen přelijte zhotovený roztok do postřikovače a aplikujte na celou květinu včetně spodní strany listů.

