Naše babičky cibulové slupky nikdy nevyhazovaly. Dělaly z nich zázračné věci!

Buďte šetrní a praktičtí jako naše babičky. Než něco opravdu vyhodily, vždy přemýšlely o tom, jak by onu surovinu či věc mohly ještě dále zužitkovat či zpracovat. Víte, že i cibulové slupky mají svá další velmi užitečná využití?

Cibule má v naší kuchyni pestré použití a byla by škoda jejich slupky jet tak ledabyle vyhazovat do odpadkového koše. Raději je ještě smysluplně zpracujte a vyrobte z nich něco užitečného. Může z nich být nejen léčivá tinktura na mnoho zdravotních neduhů, ale zbylé slupky lze využít i na zahradě. Poradíme vám, jak na to.

Z cibulových slupek si můžete vyrobit třeba účinné hnojivo, stejně jako Chilli farmer v tomto videu na YouTube:

Průběžné sbírání

Jakmile budete vařit cokoliv s použitím cibule, slupky postupně schraňujte, a to už jednou pro vždy. Vyplatí se vám to! Poslouží vám totiž nejen jako výborná prevence k posílení celkové imunity těla, což se před blížícím se zimním obdobím hodí, ale můžete je využít i k zotavení pěstovaných rostlin.

Dokonalé sušení

Cibuli nejprve řádně omyjte a osušte. Až poté ji oloupejte, slupky rozložte na plech vyložený pečícím papírem a nechte je důsledně proschnout. Suché je skladujte ve sklenici nebo papírovém sáčku. Jakmile jich budete mít dostatečné množství můžete přistoupit k výrobě tinktury, která by neměla chybět v žádné domácí lékárničce.

Naučte se používat cibulové slupky. Jejich účinky jsou výjimečně skvělé. Zdroj: Profimedia

Výroba tinktury

Suché cibulové slupky rozmačkejte prsty nebo pokrájejte na menší kousky, naplňte je vždy do poloviny každé těsně uzavíratelné sklenice a zalijte je kvalitním alkoholem tak, aby byly všechny pod jeho hladinou. Uložte na tmavé místo a alespoň týden nechte slupky macerovat. Každý den vždy každou sklenku protřepejte. Po uplynutí náležité doby vzniklou tinkturu přeceďte přes plátýnko, nalijte do tmavých skleniček, pokud máte využijte lékařské, třeba i s kapátkem. A na co vše lze tinkturu využít?

Houbová onemocnění

Tinktura z cibulových slupek má dokonalé fungicidní účinky, a proto je můžete využít k léčbě onychomykozy, tedy houbového onemocnění nehtů. Stačí, když budete nehty tinkturou několikrát za den potírat a kapat ji pod nehty až do úplného vyléčení. Odrůstající nehet pravidelně odstříhávejte a pilujte pilníkem.

Léčba nachlazení

Tinkturu můžete využívat nejen jako perfektní prevenci proti nachlazení, ale pomůže vám i v jeho začátcích. Jakmile máte dojem, že se o vás pokouší rýma či kašel, užívejte alespoň 20 kapek tinktury denně.

Posílí cévní systém

Tato tinktura je také nejen vhodnou prevencí, ale i výbornou doplňkovou léčbou onemocnění krevního oběhu a kornatění tepen, tedy aterosklerózy. V tomto případě není od věci používat ji společně s olivovým olejem. Přidejte do 20 ml oleje zhruba 20 kapek a dopřávejte si zdravotního panáčka půl hodiny před každým hlavním jídlem, tedy třikrát denně.

Cibulové slupky mohou posloužit nejen vašemu zdraví, ale i pěstovaným rostlinám. Zdroj: shutterstock.com

Cibulové slupky pro rostliny

Cibulové slupky mohou užitečně posloužit nejen vašemu zdraví, ale i pěstovaným rostlinám, a to jak doma, tak i na zahradě. Stačí si udělat odvar a využít ho jako výživné hnojivo. Jeho velkou výhodou je kromě obsahu účinných látek i to, že dokonale likviduje cizorodé látky i plísně. Umí si poradit i s drobnými nepříjemnými muškami, které se často zabydlují v květináčích. Tento problém snadno vyřešíte, když rostliny jednou až dvakrát týdně zalijete místo běžné zálivky slupkovým výluhem.

Příprava hnojiva

Slupky ze 2 až 3 cibulí vložte do uzavíratelné nádoby, zalijte 1 l teplé vody, ne však horké. Řádně promíchejte, těsně uzavřete a nechte 24 hodin louhovat. Během této doby vyloučí slupky veškeré látky, které dodají rostlinám potřebné živiny a ochrání je před mnoha chorobami a škůdci. Následný den slupky přeceďte a využijte ji jako zálivku, kterou po týdnu zopakujte. V případě výskytu parazitů využijte výluh ve formě rozprašovače.

Zdroje: www.prozeny.cz, www.living.iprima.cz