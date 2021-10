Připravte se na Vánoce včas: Je vhodná doba na výsadbu cibulovin k rychlení

Vánoce jsou sice ještě daleko a příroda se k zimnímu spánku zatím zcela neukládá. Přesto se mnozí z nás teskně ohlížejí za létem a v duchu se už těší na jaro. Můžete si ho připomenout i o Vánocích, když budete vědět, jak na podzim připravit cibuloviny tak, aby vám ozdobily vánoční tabuli.

Málokterá domácnost nemá právě o Vánocích ozdoben slavnostní stůl vánoční hvězdou nebo bramboříky. Obě rostliny mají ve spojení s těmito svátky na konci roku již dlouhou tradici a vánoční hvězda je v jiném období prakticky neprodejná. Proč však kromě těchto dvou pokojových květin vkusně nepodpořit slavnostní atmosféru i jinými květinami, které mohou okrášlit váš byt či dům. Když vše provedete dobře, vydrží vám ještě několik dalších týdnů po zimních svátcích.

Co je to rychlení květů

Určitě už jste tento termín nejednou slyšeli a někteří jej znají velmi důvěrně. Jak už název napovídá, cílem rychlení je, aby rostliny vykvetly dříve, než je to pro ně v přírodě běžné. Abyste dosáhli kýženého výsledku, je třeba rychlení věnovat jisté úsilí. To spočívá nejen v zasazení cibulí do vhodných nádob se substrátem, ale je důležité také ohlídat nízkou teplotu, úsporné osvětlení a poté včas květináče přemístit do tepla a na světlo.

Hyacinty jsou krásným poslem jara, který vám může svými květy zdobit vánoční stůl. Zdroj: profimedia.cz

O které cibuloviny se jedná

K rychlení se často používají venkovní cibuloviny, které je pak nutné na jaře zasadit do volné půdy na zahradě, aby se mohly po vysilujícím rychlení zregenerovat. K dalšímu rychlení je použijete až po dvou dalších letech.

Orientační doba rychlení a teplota u jednotlivých druhů:

Narcis – 10 týdnů, preparované cibule 6 týdnů

Kosatec – 6 týdnů

Modřenec – 10 týdnů

Čtyřlístek (Oxalis) – 8 a více týdnů, 12-16°C

Tulipán – 10 týdnů, preparované cibule 8 týdnů, 9°C

Hyacint – 10 týdnů, preparované cibule 6 týdnů, 12-15°C

Krokus – 10 týdnů, 16-18°C

Zornice (Hippeastrum) – 10 i více týdnů, 18-20°C

Proč rychlit

Pokud se vám zdá námaha vynaložená na rychlení cibulovin zbytečná, nenechte se mýlit. Říkáte si, že je jednodušší si před Vánoci koupit už rozkvetlé rostliny v květináčích? Sice máte pravdu, ale má to jeden háček. Květiny mohou být klidně namrzlé už ze samotné přepravy a převozem domů v sychravém a chladném počasí jim také neprospějete. V takovou chvíli se často stává, že se z jejich květů moc dlouho netěšíte a rostlina brzy uvadá.

K rychlení si vyberte raději větší cibulky a hlízky, které mají dostatek zásobních látek. Zdroj: profimedia.cz

Postup rychlení

Vyberte si raději větší cibulky a hlízky, které mají dostatek zásobních látek. Zasaďte je mělce do květináče, truhlíku nebo přímo do ozdobné nádoby. Nejvhodnější je pro ně písčitá půda. Velké cibulky po jedné do květináče, menší po třech až pěti. Podle druhu je buď umístěte do tmavé chladné, nebo středně teplé místnosti a můžete i nemusíte zakrýt květináč tmavou fólií. Nebo je dejte naopak na dobře osvětlené místo, jen bez přímých slunečních paprsků. Tmu zpočátku vyžadují hlavně hyacinty a krokusy. Když se objeví první poupata, přeneste květiny na dostatečně světlé stanoviště.

Světlo od počátku rychlení si žádají především narcisy, tulipány a zornice. Aby nedošlo k zakrnění květů, postupujeme při rychlení opatrně. Rostlinám postupně zvyšujte teplotu, ovšem pokud je do Vánoc daleko a rostliny mají už silně nasazeno na květ, teplotu naopak snižte. Nedostatek světla, vyšší teplota a suchý vzduch způsobují, že květiny rostou do výšky a deformují se jim květy. Aby nevykvetly dříve, přeneste je z chladného místa nejlépe týden až tři před samotnými svátky.

