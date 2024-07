Pečící papír se stal nezbytnou součástí každé kuchyně. Avšak co dělat, když vám dojde právě ve chvíli, kdy máte připravené těsto? Naštěstí existuje několik jednoduchých a stejně účinných triků, díky kterým můžete dát buchtu v klidu péct. Už nikdy tak nemusíte panikařit, když dojde pečící papír!

Role pečícího papíru je mnohem víc důležitá, aniž by si to každý vůbec uvědomoval. Nejenže nemusíte umývat plech, když dopečete, ale také usnadňuje samotné pečení a zabraňuje připalování. Hotovou buchtu tak z plechu snadno vyndáte celou. Někdy se však může stát, že vám pečící papír dojde zrovna, když ho nejvíce potřebujete. V takové situaci sáhněte po jeho alternativách. Jaké to jsou?

Jak jednoduše připravit pečící papír na vyložení dortové formy, můžete vidět ve videu na YouTube, na kanálu Kutil Adam:

Alobal jako skvělý náhradník

Pokud vám dojde pečící papír, není nic jednoduššího než sáhnout po hliníkové fólii, kterou doma jistě najdete. Můžete ji použít nejen na pečení, ale i na grilování či balení potravin. Alobal je tepelně odolný a dobře se přizpůsobí různým tvarům pekáčů a plechů. Pokud chcete zabránit přichycení jídla, potřete ho trochu olejem či jiným tukem.

close info Sergey Fatin / Shutterstock.com zoom_in Ryby a čerstvá zelenina pečená na alobalu získají naprosto dokonalou chuť.

Tradiční metoda našich babiček

Kromě pečícího papíru můžete vždy formu vymazat máslem a vysypat hrubou moukou. Tento osvědčený způsob je ideální pro pečení koláčů, bábovek a jiných sladkých dobrot. Máslo dodá pokrmu jemnou chuť a mouka zase zabrání přichycení těsta. Pro zajímavější chuťové variace můžete mouku nahradit strouhaným kokosem nebo kakaem.

Pergamenový papír na pečení

Pergamenový papír je dalším skvělým náhradníkem pečícího papíru. Tento papír má speciální úpravu, díky které je odolný vůči vysokým teplotám a nepropouští tuky ani vlhkost. Pergamenový papír je k dostání v mnoha obchodech s domácími potřebami a často je i levnější než klasický pečící papír.

close info Profimedia zoom_in Pergamenový papír je o něco silnější než klasický pečící papír.

Silikonová pečící podložka

Další možností je silikonová pečící podložka, kterou můžete opakovaně používat a nikdy vám nedojde. Po použití ji stačí pouze opláchnout vodou nebo vložit do myčky nádobí. Než se tedy vydáte dokoupit pečící papír, zvažte, zda by nebylo lepší investovat své peníze do silikonové podložky, jejíž nákup se z dlouhodobého hlediska zaručeně vyplatí!

Pekáče z keramiky či skla

Keramické a skleněné pekáče představují praktické řešení pro pečení bez použití pečícího papíru. Tyto pekáče poskytují rovnoměrné propečení pokrmu a často disponují také nepřilnavým povrchem. Skleněné pekáče ještě navíc umožňují vizuální kontrolu celého procesu pečení. Oba typy pekáčů jsou odolné vůči vysokým teplotám a snadno se čistí, což je dělá skvělými pomocníky v kuchyni.

