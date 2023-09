Vejce jsou jednou z nejdůležitějších surovin v kuchyni. Používají se nejen při pečení, ale i do salátů, omáček a mnoha dalších pokrmů. Čím je však nahradit, když je doma náhodou nemáte?

Pokud jste se vrhli do pečení a najednou jste zjistili, že jste doma bez vajec, které do připravovaného pokrmu patří, nezoufejte. Anebo možná patříte k těm, kdo se vajíčkům musí ze zdravotních důvodů vyhýbat, a tak je dobré vědět, čím je možné vejce snadno nahradit. Dokonce to jsou ingredience, které se dozajista najdou u vás se spíži.

Na tipy, jak nahradit vejce, se podívejte v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Jedlá soda s octem

Vejce plní zpravidla v pokrmech funkci pojiva a velice dobře ji zastane i jedlá soda smíchaná s octem. Dokonce je vhodnější například do hustších těst. Jedno vejce nahradíte 1 lžičkou jedlé sody, kterou smícháte se stejným množstvím octa.

close info Shutterstock.com zoom_in Vejce v nahradí i jedlá soda.

Mouka, olej a prášek do pečiva

V řidších těstech na palačinky, muffiny a některé koláče použijte místo vajíček běžnou mouku. Díky obsaženému lepku bude těsto držet pěkně pohromadě. Smíchejte ji však se 2 lžícemi vody, 2 lžícemi oleje a 1 lžící prášku do pečiva. Touto porcí nahradíte jedno vajíčko. Ve výsledku bude těsto krásně vláčné.

Škrob

Stejně tak lze 1 ks vajíčka nahradit 2 lžícemi kukuřičného nebo bramborového škrobu smíchaného se stejným množstvím vlažné vody.

Semínka

Další výbornou náhražkou mohou být semínka. Jedna lžíce mletých semínek smíchaná se třemi lžícemi vody nahradí jedno vejce. Perfektně se hodí semínka lněná, slunečnicová nebo chia. Navíc jsou plné užitečných omega-3 mastných kyselin.

Jemné tofu

Hedvábné neboli silken tofu je speciální druh tofu, které je velmi měkké. Díky své konzistenci má velmi výbornou pojící funkci a hodí se do všech třených i kynutých těst, kterým dodá úžasnou texturu a příjemnou vláčnost.

close info Smagpix.com zoom_in Pokud chcete nahradit použití vajec u sladkých pokrmů, nejlepší volbou je banán.

Banán

Pokud chcete nahradit použití vajec u sladkých pokrmů, nejlepší volbou je banán. Navíc dodá připravované lahůdce příjemné aroma. Banány rozmačkejte vidličkou a přidejte do připravovaného těsta či pokrmu. Jedno vejce nahradí přibližně 3 lžíce rozmačkaných banánů.

Jablečné pyré

Další variantou je i pyré z jablek, které je skvělé do těst koláčů a buchet. Místo 1 vejce přidejte 5 polévkových lžic jablečného pyré a smíchejte s trochou prášku do pečiva.

Zdroje: www.basta.firenews, www.choosegreen.cz, www.soucitne.cz