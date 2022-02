Vyrobte si eko čistič na obklady. Suroviny máte doma, funguje a je hned hotový

Úklid koupelny není náročný. Jen záleží na tom, jak moc do hloubky chcete zajít. Spáry mezi dlaždicemi a celé obložení koupelny či kuchyně nejsou vždy terčem běžného úklidu. Dlaždičky sice mohou vypadat čistě, ale i na jejich hladkém povrchu se usazují nečistoty. Vyčistěte dlaždičky i spáry jednoduše a rychle!

Zdroje: svetkreativity.cz, thesimpleparent.com

Vyčistěte dlaždičky bez chemie

Na úklid koupelny samozřejmě existuje velké množství různých průmyslově vyráběných přípravků, ale ty všechny nejsou třeba. Vlastní, přírodně nezávadný a účinný prostředek si dokážete vyrobit jednoduše doma. Použijte klasickou trojku domácích surovin osvědčených na úklid, fungují jako nic jiného. Zkombinujte sodu, citronovou šťávu a ocet! Reakce surovin vám zajistí rozpuštění nejen mastnoty a špíny, ale také vodního kamene. Přípravek dobře funguje i proti plísním a zdraví škodlivým bakteriím, které mohou být také zdrojem zápachu.

Obklday i spáry je potřeba čas od času vyčistit. Zdroj: Studio ART / Shutterstock.com

Připravte si jednoduše sprej na čištění dlaždiček

Směs bude třeba velmi dobře rozmíchat, protože ji bude vhodné aplikovat pomocí manuálního rozprašovače. Je to sice trošku zdlouhavější, ale rosení dlaždic jen tenkou, ale zato souvislou vrstvou prostředku, je nejideálnější. Navíc je vhodné nechat prostředek na obkladech působit alespoň čtvrt hodiny.

Až po uplynutí doby působení se můžete na dlaždice vrhnout s kartáčem či houbičkou. Při práci se soustřeďte nejen na spáry, ale také na místa, kde se může tvořit stopa po rzi i usazeniny od mýdla či šamponu. V kuchyni jsou nejproblematičtější místa okolo sporáku a digestoře.

Práce vám půjde díky působení směsi rychleji od ruky a nebude nutná ani velká síla či opakované drhnutí nejzanesenějších míst. Pro následné opláchnutí použijte co nejvřelejší vodu.

Jedlá soda, ocet i citrón vám pomohou vyčistit dlaždičky bez velké námahy. Zdroj: profimedia.cz

Jak připravit směs na čištění dlaždic?

Ve větším hrnci smíchejte:

¼ hrnku jedlé sody

¼ hrnku octa

4 lžíce citronové šťávy

2,5 litru vody

Pamatujte na to, že pokud nahradíte jedlou sodu kypřicím práškem, který ji také obsahuje, budete ho potřebovat alespoň třikrát tolik. Používání sody na úklid je vhodné právě pro její sílu. Sodu lze koupit i ve velkém balení (až 5 kg). To je rozhodně praktičtější než trhání tuctu pytlíčků s jen několika lžícemi méně účinného prášku do pečení.

Nezapomeňte v roztoku sodu dokonale rozpustit, jinak by vám zanášela trysku rozprašovače. Tak směle do toho!