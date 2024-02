Zajímá vás, čím efektivně vytírat podlahu? Nemusíte utrácet za předražené čističe! Stačí si vyrobit domácí prostředky z běžně dostupných ingrediencí.

Vytírání podlahy patří k pravidelným domácím činnostem a je základem správné hygieny. Není však nutné používat jen koupené prostředky, které jsou plné agresivních chemických látek. Zkuste je nahradit surovinami, které jsou šetrné k přírodě a zcela jistě vám zaručí kvalitní požadovaný výsledek.

Dřevěné podlahy

Na vytírání používejte vždy vhodný prostředek, každý povrch totiž vyžaduje jinou péči. U dřevěných podlah se nevyplatí experimentovat! Vždy mějte dobře vyždímaný hadr nebo mop, větší množství vody by je mohlo velice snadno poškodit.

Na tento typ povrchu je ideální čistič, který si snadno vyrobíte smícháním 1 l vody, 1 l octa, 6 sáčků mátového čaje, 2 lžic dětského olejíčku a 1 lžičky saponátu na mytí nádobí. Nejprve přiveďte vodu k bodu varu, následně do ní vložte sáčky s čajem a nechte je dostatečně vylouhovat. Pak dodejte zbylé ingredience a řádně promíchejte. Jistě vás potěší, že bude dřevěná podlaha vypadat zase jako nová. Alespoň jednou za tři roky použijte vosky a oleje pro zvýraznění lesku.

Čistič našich babiček

V pohodlí domova si můžete vlastnoručně připravit velice účinný prostředek na vytírání, který odmašťuje, dezinfikuje, leští a snadno si poradí i s mnoha skvrnami a zašlou špínou. Můžete ho použít nejen na laminátové podlahy, ale i na lino a dlažbu.

Napusťte si do kbelíku 7 l teplé vody, přilijte 60 ml bílého octa, přisypte 50 g jedlé sody a 1 až 2 lžičky prostředku na mytí nádobí. Můžete ho nahradit mýdlovými hoblinami. Veškeré ingredience řádně promíchejte a můžete se pustit do práce. Na závěr podlahu vytřete teplou čistou vodou.

Zkuste i další variantu s vonnou esencí

Můžete si vyrobit i další druh čističe na mytí podlah. Napusťte do kbelíku 3,5 l teplé vody, přidejte 60 ml bílého octa, 2 lžíce prostředku na mytí nádobí a nakonec dodejte i 10 až 20 kapek esenciálního oleje dle vaší oblíbené vůně. Opět veškeré ingredience promíchejte a vytřete, jak jste zvyklí. Ocet podlahu vydesinfikuje a zároveň naleští, saponát odstraní mastnotu a všechny usazené nečistoty a esence za sebou nechá příjemné aroma.

Slaná voda

Pokud se chcete vyhnout agresivním čistícím prostředkům, můžete vyzkoušet osvědčený trik, a to je přidání soli do vody. Sůl má přirozené dezinfekční vlastnosti a dokáže také dokonale zlikvidovat plísně, bakterie a případné pachy. Vytírání slanou vodou může navíc podle Feng shui u vás doma zlepšit energii. Stačí, když přidáte pár lžic soli do kbelíku s vodou, směs promícháte tak, aby se sůl zcela rozpustila. Pokud máte někde na podlaze větší nánosy špíny, posypte inkriminovaná místa před vytíráním solí, zastříkejte vodou pomocí rozprašovače a nechte několik minut před samotným zahájením vytíráním působit.

