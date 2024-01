Trápí vás nevzhledné lepivé skvrny na stěnách vašeho interiéru a nechce se vám malovat? Máme pro vás hned několik zajímavých tipů, které vám zaručí, že zeď bude perfektně čistá i bez bílení.

Zušlechťovali jste si byt a zůstaly vám na stěnách skvrny od starých lepenek, samolepek nebo snad lepidla? Pokud jste se rozhodli nechat malování až na někdy příště, nemusíte se se špinavými zdmi spokojit. Velice snadno se totiž můžete nevzhledných fleků zbavit. Jak tedy docílit čistých stěn bez lepidla i škrábanců?

Prevence škrábanců a poškození

Pokud se pustíte do odstraňování starých samolepek a lepenek, vždy myslete na to, abyste stěny nepoškodili. Proto využívejte jen měkké tkaniny a jemné materiály. Abrazivní pomůcky by mohly povrch zdí snadno poškrábat.

Tepelná metoda s fénem

Lepivá místa po lepenkách můžete odstranit pomocí tepla. Konkrétně použijte vlasový fén, jehož teplým proudem vzduchu zahřejte špinavé místo. Díky teplu vám půjde lepící hmota lépe odstranit. Začněte nejprve uvolňovat horní okraje a pokračujte se sloupáváním lepidla směrem ke středu skvrny. Metodu skvěle využijete i na površích ze skla či z kovu.

close info shutterstock zoom_in Lepivá místa po lepenkách můžete odstranit pomocí tepla.

Citrón

Na nepříjemná lepivá místa perfektně funguje i citronová šťáva. Nakapejte ji na měkký hadřík, přitiskněte na špinavé místo a nechte chvíli působit. Obsažená kyselina lepidlo uvolní a půjde vám snadno odstranit. Pak nechte ošetřenou lokalitu řádně uschnout, případně dočistěte čistou suchou houbičkou.

Guma

Na zmíněné fleky lze použít i obyčejnou školní gumu. Stačí povrch stěny v inkriminované oblasti jen opatrně vygumovat. Nikdy však netlačte, abyste omítku neodřeli.

Olej

Samolepky a lepivé plochy můžete také odstranit pomocí oleje. Na konkrétním druhu nezáleží, stačí ten, který běžně používáte. Naneste ho trošku štětečkem na špinavé místo a nechte několik minut působit. Pak lehce dočistěte lokalitu hadříkem namočeným v teplé vodě a nechte oschnout.

close info Profimedia zoom_in Výborným pomocníkem je i jedlá soda.

Zubní pasta a jedlá soda

Pokud máte bíle vymalováno, můžete místa po lepence ještě dočistit bílou zubní pastou nebo pastou z jedlé sody, kterou rozmícháte s pár kapkami vody. Naneste zvolený materiál na stěnu, zahlaďte špachtlí a nechte zaschnout.

