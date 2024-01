Díky smažení můžete mít jídlo na talíři během pár minut. Jenže za trest pak musíte vydrhnout pánev. A to už tak radostné není. Co dělat, abyste si usnadnili práci?

Pánev je multifunkční záležitost. Můžete na ní smažit vajíčka, restovat cibulku, připravovat řízky nebo chystat sobotní palačinky. Všechny tyto mňamky se připravují na oleji, proto není divu, že většina pánví je pak po práci mastných, připálených nebo plných zbytků jídla. „Smažené věci mám ráda, ale to mytí mě vždycky odradí,“ přiznává čtyřicetiletá Věra z Karviné. A asi není sama. Drhnutí připáleného nádobí totiž nebaví nikoho. Natož aby tím trávil příjemné časy po obědě či večeři…

Autor Up2Date vám na videu poradí, jak čistit pánve. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Ale není pánev jako pánev

Na trhu je spousta pánví z různých materiálů. Obávaný bývá nerez, který má velkou vodivost a rychle se připaluje. Naopak vhodným adeptem na vaši pánev by mohl být titan, litina nebo chcete-li i keramika. Zkusit můžete i „babský recept“ proti připalování smažených pokrmů, který spočívá v přidání pár koleček syrové mrkve do oleje. Pokud vás čáry máry nezajímají, můžete si nechat poradit i od vědců. Některé výzkumy totiž tvrdí, že připalování pokrmů (pokud nemáte speciální pánev), souvisí s množstvím oleje. Čím více ho použijete, tím více v něm bude jídlo „plavat“ a nepřipálí se.

close info Profimedia zoom_in Litinová pánev je vhodná na smažení i pečení.

Mytí bez chemie

Pokud se vám ale někdy stane, že se pánev připálí, nemusíte mít z toho obavy. Díky našemu tipu to vyřešíte snadno a rychle. Jak na to: Nejdříve namočte pánev a snažte se pomocí špachtle oddělat co nejvíce připálených zbytků jídla. Poté pánev vypláchněte a dno pokryjte směsí, kterou jste si umíchali z jedlé sody a vody. Tento „nátěr“ nechte působit přes noc a ráno kartáčkem pánev dočistěte. Náš tip: V případě, že je vaše pánev hodně špinavá, nahraďte ve směsi vodu octem. Je to razantnější čistič, který také pohlcuje pachy a nádobí hezky vydezinfikuje. Ocet i soda jsou vhodným řešením pro pánve, které jsou velmi citlivé na poškrábání. Jen nezapomeňte místo drátěnky použít kartáč nebo starý kartáček na zuby.

close info Profimedia zoom_in Nerezová pánev se často připaluje.

Když už není zbytí

Při mytí zanesené pánve nebo hrnců můžete použít také postup, při němž na dno nádoby nastříkáte saponát na mytí nádobí. Na něj pak jedlou sodu, kamennou sůl a celou vrstvu přikryjte papírovými ubrousky. Čisticí „obklad“ lehce přitlačte prsty k nádobě a nakonec opatrně přelijte stolním octem. Aby látky mohly dostatečně působit, dejte jim alespoň půl hodinky čas. Po uplynutí dané doby odstraňte ubrousky a nádobí dočistěte kartáčem nebo drátěnkou. Nebojte se, půjde vám to hezky od ruky a za chvíli bude vaše pánev skoro jako nová.

