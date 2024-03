Chcete se dozvědět, jak můžete mít dokonale čisté radiátory za pouhé tři minuty? Máme pro vás hned několik užitečných tipů!

Radiátory by měly být v každé domácnosti čisté, a to nejen z estetických a hygienických důvodů, ale i proto, že díky tomu ušetříte zbytečné výdaje za topení. Celková údržba by se měla provádět dvakrát do roka, a to před a po topné sezóně. Během celého roku byste však měli dbát i o čistotu jejich celého povrchu. Mnohdy se nejedná o lehkou práci, ale když víte, jak na to, budete ji mít hotovou během chvilky. Jak si tedy nejlépe poradit a práci si značně ulehčit?

Jak jednoduše odstranit prach z radiátorů? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Smart Fox:

Zdroj: Youtube

Radiátory plné prachu a nezdravých nečistot

Prach, který se usazuje na radiátorech i v jeho skulinách zpravidla obsahuje velký podíl organického materiálu jako šupinky kůže, vlasy, vlákna z oblečení a často i mrtvý hmyz. Částečně se na radiátorech teplem rozloží a roznáší se po bytě. Plísně, mikrobi a přepálené zbytky ve vzduchu jsou pak častou příčinou mnohých dýchacích potíží, výjimkou není ani zhoršení alergií a astmatu. Vyčištěním radiátorů se také značně zlepší přenos tepla a proudění teplého vzduchu do okolí.

close info Profimedia zoom_in Prach, který se usazuje na radiátorech i v jeho skulinách zpravidla obsahuje velký podíl organického materiálu.

Čistý radiátor za 3 minuty?

Ano, je to možné, a možná budete i o něco rychlejší! Jedná se o jednoduchý trik, k němuž budete potřebovat také pekáč. Stačí ho postavit pod radiátor, který chcete vyčistit a následně postříkat mýdlovou vodou veškeré plochy radiátoru. Nechte postupně stékat vodu do pekáče. Pokud jsou plochy silně zanesené, postřik zopakujte. Během chvilky bude radiátor zářivě čistý.

Využijte sílu vysavače

Prach lze také velmi rychle a účinně odstranit pomocí vysavače. Nejprve si připravte vysavač a zapněte ho na nejvyšší výkon. Následně vysajte veškerý prach s použitím vhodného nástavce, kterým se dostanete i do úzkých štěrbin. Pokud máte, využijte vysavač vakuový, zachytí prach mnohem lépe.

Výborným pomocníkem je i fén

Fén na vlasy můžete skvěle využít i při úklidu domácnosti a konkrétně i radiátorů. Nejprve pověste za radiátor mokrý hadr a pak fén nastavte na studený vzduch a na nejvyšší stupeň foukání. Postupně vyfoukejte všechen prach a špínu směrem k mokrému hadru, na který se přilepí.

close info Profimedia zoom_in K čištění lze využít i vysavač.

Čistící kartáč na topení

Velice vám čištění radiátorů zjednoduší i kartáč, který je vyrobený přímo k čištění topení. Pokud takový doma zrovna nemáte, můžete si ho velice jednoduše vytvořit. Stačí vzít tyč nebo kus dřeva a omotat kolem něj hadřík z mikrovlákna, který zajistíte lepicí páskou.

