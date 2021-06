Jak hloubkově vyčistit umyvadla a dřezy jedlou sodou a octem krok za krokem

Jedlá soda a ocet bývají vyzdvihovány jako univerzální pomocníci při úklidu domácnosti, kteří jsou zároveň šetrnější k životnímu prostředí a lidskému zdraví než jejich agresivní chemická konkurence. Můžeme je dokonce zapojit i do boje proti ucpanému odpadu. Jak na to?

S ucpaným odpadem se někdy setkal snad každý z nás. V trubkách pod dřezem se nahromadí zbytečky jídla a tuků uvolněných z mytého nádobí, nabalí se na ně nitky z hadříků nebo kousíčky mokrých ubrousků, až trubku zcela ucpou. Voda najednou nemá kam odtékat a zůstává v dřezu. Z potrubí se k tomu navíc možná line nepříjemný zápach.

Umyvadlo v koupelně se pro změnu snadno zanese mazlavými hrudkami mýdla a vlasy. Pokud se blokáda nachází těsně pod odtokem, lze ji uvolnit s pomocí odpadního zvonu nebo i párátka, kterými vytáhnete ven to nejhorší. Jestliže to nezabere, nezbude nám, než do odpadu nalít nějakou tu chemii.

Odpad je někdy možné uvolnit s pomocí zvonu. Zdroj: Shutterstock.com

K vyčištění ucpaných dřezů či umyvadel se nejčastěji používá hydroxid sodný, který je obsažen i v tolik populárním "krtkovi". Jde o silnou žíravinu, jež rozpustí nejen tuky, ale i vlasy a vatu. Nejspíš si ani nechcete představovat, co by se mohlo stát, kdyby vám takový přípravek vystříkl na kůži, nebo ještě hůře do očí. Bez gumových rukavic a obličejového štítu se při jeho aplikaci neobejdete. Hydroxid sodný navíc nelze používat v případě, že máte hliníkové potrubí.

Jedlá soda s octem

Jedlá soda s octem oproti tomu spadají do kategorie prostředků poměrně šetrných, jejich účinek je ovšem o něco slabší – například vlasy rozleptají jen těžko. Zato si ale umějí poradit s tukem a mastnotou. V kuchyňském dřezu tedy určitě zabodují, v koupelně je použijte až poté, co se pokusíte vytáhnout vlasy mechanicky.

Postup aplikace je velice jednoduchý: nejprve do odpadu nasypte hrnek jedlé sody a zhruba po minutě za ní přilijte i hrnek octa. Silně zásaditá soda s kyselým octem reaguje a z odpadu se bude valit pěna. Nenechte se tím rozházet a po pěti minutách odpad zalijte litrem vroucí vody.

V případě, že se ucpaná trubka neuvolní na první pokus, postup opakujte s tím, že jedlou sodu s octem necháte déle působit, než do odpadu nalijete horkou vodu. Z potrubí se občas spolu s pěnou vyvalí nevábné věci, tak si raději na tuto nevoňavou práci navlečte rukavice.

Pokud se usazenin stále nemůžete zbavit, ale přesto se vám nechce sahat po agresivním krtkovi, nabízí se ještě tlakový čistič odpadu nebo instalatérská pružina, která potrubí takříkajíc "protáhne". Přetrvávající problém však může poukazovat i na závažnější poruchy, k nimž by se měl přivolat instalatér.