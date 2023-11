Koberce jsou základem teplých nohou. Ale dokáží se velice snadno zašpinit, a ne vždy je lehké skvrny a špínu odstranit. Máme pro vás zázračný fígl, který vám pomůže. Koberec pak bude vypadat jako nový, podívejte.

Koberce jsou různé. Ode zdi ke zdi, perský koberec na okrasu, či huňatý koberec v místech, kde se nejvíce pohybujete, abyste měli teplo od nohou. Bohužel, právě koberce jsou největší lapače prachu a špíny. Prakticky ráj pro bakterie. Navíc jsou vyrobené z vláken, které absorbují veškeré pachy. Pot, rozlité tekutiny a domácí mazlíčci zanechají pach, který se vsákne do koberce. Nikdo ale nechce luxovat a čistit každý den. Jak na to, aby byl váš koberec čistý, jako ze škatulky, nesmrděl, a zároveň jste se u toho nemuseli každý den dřít? Stačí velice jednoduchý trik. A prostředek na vyčištění máte již pravděpodobně v kuchyni.

Jak použít jedlou sodu pro vyčištění koberce se dozvíte v tomto Youtube videu z kanálu Singapore Carpet Cleaning Pte Ltd:

Jedlá soda

Právě jedlá soda je jeden z nejosvědčenějších pohlcovačů pachu. Je zcela přírodní a navíc levná, takže se nemusíte bát, že utratíte majlant za tunu chemie. Částice jedlé sody jsou schopné proniknout až do základny koberce, kde následně neutralizují a absorbují nepříjemný zápach. Jedlá soda působí v podstatě jako suchý deodorant. Nemusíte se vůbec obávat, že byste koberec příliš nasytili. Pokud na něj někdo v průběhu sušení šlápne, nemějte strach. Neobjeví se žádné skvrny od vody a nevytvoří se ani bakterie, ani plísně. Je to neuvěřitelně snadné.

Jedlá soda absorbuje nepříjemné pachy z koberce a je přírodní.

Koberec jako nový

Stačí vám pouze jedlá soda a vysavač. Pokud máte na koberci postavený nábytek, začněte tím, že jej přesunete jinam, abyste mohli pečlivě uklidit celou místnost. Vysajte koberec, abyste špínu, vlasy a chlupy mazlíčků odstranili z povrchové vrstvy koberce. Nyní posypte koberec jedlou sodou. Nešetřete s ní, pořádně ji rozsypejte po celé ploše koberce. Pak prsty začněte roztírat po ploše, aby se jedlá soda dostala i ke spodním vláknům. Teď přijde lehce nepříjemná část, a to nechat jedlou sodu působit. Ideální je ji nechat působit přes noc, aby absorbovala opravdu veškeré pachy, ale pokud to není možné, nechte ji působit co nejvíce hodin. Pak už stačí jen vyluxovat ji z koberce a vrátit nábytek na původní místo. A máte hotovo!

