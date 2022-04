Jak po zimě nejlépe vyčistit koberec: Perfektně funguje zelený čaj

I koberce je třeba čas od času vyčistit a jarní úklid je zpravidla jako dělaný právě pro tuhle poněkud nepříjemnou práci. Jaké triky používají hospodyně na čištění koberce? Víte, že se používá i zelený čaj? Vyzkoušejte osvědčenou sůl, sodu, ocet nebo právě zelený čaj a hned uvidíte, který způsob je ten pravý pro vás i vaše koberce!

Zdroje: cestakbydleni.cz, www.obydlicko.cz

Jak se vyhnout pracnému čištění koberců po zimě?

Kdo zažil zápas s těžkým kobercem, vyklepávání na kovovém klepači na sídlišti nebo za domem a opětovný boj o jeho návrat na původní místo, ten si dokáže jednoduše představit, že by se hodil nějaký ten fígl. I když asi tušíte, že oproti mechanickému a hlubokému vyprášení koberců za pomocí velké proutěné plácačky, jsou zlepšováky jen chabou náplastí, za ušetření alespoň každého druhého hloubkového čištění to stojí. Hospodyně mají v rukávu spoustu různých nápadů, jak si poradit se špínou, která se do koberců během zimy zanesla.

Moderní koberce s dlouhým chlupem jsou krásné, ale čistí se hůř. Zdroj: Shutterstock.com / Photographee.eu

Suché nebo mokré čistění koberců?

Čištění koberců jde jednoduše rozdělit na mokré a suché. Mokrá cesta je možná spíš v případě malých koberců, případně až je venku dostatečné teplo na sušení těžkého „tépichu“. Na velká těžká monstra raději kartáč a teplou vodou nepoužívejte. Vysušení takového koberce by trvalo dlouho, ani nemluvě o stavu podlahy pod ním. Raději si nachystejte vysavač a přečtěte si, co všechno můžete použít na očistu koberce s následným vysátím. Zvolte suché čištění za pomoci prostředků, které už máte doma!

Vyčistěte koberec jednoduše

Suché čištění profesionální firmou je skvělá věc, ale prodraží se. Jak čistily koberec naše babičky pomocí „luxu“? Najděte doma balíček soli, zelený čaj nebo jedlou sodu. Všechny tyto běžné prostředky pomohou z koberce uvolnit nečistoty, které pak jednoduše odstraníte vysavačem, zbavíte koberec zápachu i skvrn.

Na suché čištění koberce můžete použít i jedlou sodu. Zdroj: profimedia.cz

Jak čistit zeleným čajem a dalšími běžnými surovinami?

Sůl vysypejte na koberec a smetákem jej zkuste zapracovat a zamést do vláken koberce. Sůl nechejte v koberci alespoň hodinu, maximálně den a následně odstraňte vysavačem. Pokud je koberec s krátkým vlasem, použijte nástavec na čalounění, který zajistí intenzivnější sání.

Zelený čaj funguje dobře, pokud je koberec flekatý a vlhký. Lze jej použít také při odstraňování skvrn. Suchý sypaný zelený čaj vetřete rukou do míst s vlhkou špínou, nechejte uschnout a vysajte. Tento způsob se používá na rohože a menší koberce z chodeb a zádveří.

Jedlá soda funguje dobře i na koberec. Napřed jej dobře vysajte vysavačem, pak aplikujte sodu a vetřete ji do koberce. Nechejte působit přes noc a dobře vysajte.

Osvědčil se také ocet! 20 ml octa nalijte do 1 l vody a nejlépe rozstřikovačem aplikujte malé množství do koberce, za občasného vtírání tekutiny druhou rukou. Nechejte působit čtvrt hodiny a vytřete z koberce suchým hadrem. Použití octa je polomokré, ale jde jen o navlhčení, koberec nesmíte promáčet skrz na skrz.