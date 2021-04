Jak vyčistit komín krbu či kotle pomocí bramborových slupek?

Krby dodávají našemu domovu útulnou a romantickou atmosféru. Praskání hořícího dřeva a záře ohně nás v chladných zimních měsících udržuje ve veselé náladě. Bohužel, s jakýmkoli otevřeným plamenem také vznikají saze a černý dehet. Tyto usazeniny se rády hromadí na stěnách komínu. Jak je odstranit?

Je určitě nutné myslet na každoroční prohlídku komína zkušeným kominíkem. Ten vyčistí komín během pár minut a navíc dodá potvrzení, které si některé pojišťovny, v případě požáru, mohou vyžádat. (Zdroj: www.kominy-komin.cz) Během topné sezóny však můžeme komínu od sazí a dehtu pomoci jednoduchou pomůckou, kterou využívaly i naše babičky. Bramborovými slupkami.

Je vhodné pálit bramborové slupky v suchém stavu denně nebo alespoň dva dny před čistěním štětkou Zdroj: Profimedia.cz

Jak to funguje?

Podle příručky pro instalaci, provoz a údržbu kotle na zplyňování dřeva od 18-80 kW je vhodné pálit bramborové slupky v suchém stavu denně nebo alespoň dva dny před čistěním štětkou. „Škrob v bramborových slupkách působí jako katalyzátor a díky tomu se lépe uvolní saze a dehet od stěn, což způsobí jejich spálení." (Zdroj: www.newhorizoncorp.com)

Vlhké bramborové slupky rovnoměrně rozprostřete na sušící plát nebo na noviny. Poté najděte místo bez přímého slunečního svitu s dobrou cirkulací vzduchu. Množství slupek, které potřebujete, závisí od velikosti krbu a druhu brambor. Obecně však stačí hrst či dvě.

Bramborové slupky nechte 24 až 48 hodin schnout, dokud nebudou suché.

V krbu či kotli rozdělejte oheň a nechte ho rozhořet. Slupky opatrně vhoďte do ohně. Díky tomu, že hoří při vysoké energii, pomáhají odstranit dehet a saze z komína. (Zdroj: homeguides.sfgate.com)

Ověřuj, ale prověřuj

Lidé, kteří pálí bramborové slupky pravidelně, si tuto metodu nemohou vynachválit. Vědecky ověřená však stále není. Proto platí, že v krbu či kotli by se mělo pálit kvalitní dřevo, dřevěné uhlí či brikety. Neměl by se do něj házet žádný odpad a především by měl komín prohlédnout a vyčistit zkušený kominík.