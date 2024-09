New Africa / Shutterstock

Kuchyňské skříňky skladují vše důležité, co se během přípravy pokrmů dotkne jídla. Příbory, kuchyňské náčiní a podobně. Proto je důležité, aby vše bylo co nejčistší. A s tím vám pomůže tento trik. Podívejte se.

Skříňky v kuchyni jsou v domácnosti naprosto nezbytné. Uchovává se v nich totiž všechno, co z talíře následně putuje do vašeho těla, nebo se to minimálně dotkne vašeho jídla. Vidličky, nože, lžičky, hrnečky, ze kterých pijete, hrnce, pánve, talíře, a nakonec i samotné suroviny.

Proto je také nezbytné, abyste tyto skříňky udržovali ukázkově čisté. Ne nadarmo se říká, že čistota je půl zdraví. Ale jak můžete kuchyňské skříňky uklidit naprosto dokonale? Pomůže vám tento sovětský zapomenutý trik.

Youtube video, jak dokonale a ekologicky odstranit mastnotu, najdete na kanále Andrea Jean Cleaning:

Zdroj: Youtube

Čistění kuchyňských skříněk

V minulosti zkrátka neexistoval jar na nádobí ani podobné prostředky na mytí tohoto typu. I když se technologie a mycí pomůcky posouvají stále dopředu, někdy není od věci se držet metod, které se aplikovaly za starých časů.

To neznamená, že byste museli umývat nádobí pomocí spařených svazků kopřiv nebo používat místo houbičky bramboru. Některé prostředky, které se používaly před desítkami let, však splní i v “nové době” úlohu uklízení. A často daleko lépe než nové druhy čističů.

close info Luis Echeverri Urrea / Shutterstock zoom_in Jedlá soda a rostlinný olej dokonale vyčistí mastnotu.

Pokud jsou tedy vaše kuchyňské skříňky plné mastnoty, a vy chcete, aby zářily čistotou jako nové, zkuste například metodu s rostlinným olejem. Vezměte si menší misku a dejte do ní lžičku rostlinného oleje a lžičku jedlé sody.

Z těchto dvou ingrediencí následně vymíchejte pastu. Pastu naneste na mastnou skvrnu a nechte ji zhruba 20 minut působit. Poté ji utřete houbou. A máte hotovo. Pokud máte zamaštěnou celou skříňku, udělejte pasty více. Opravdu usazené skvrny můžete ještě vydrhnout starým nepoužívaným zubním kartáčkem.

Jedlá soda a mýdlo

Jedlá soda je již osvědčeným univerzálním čističem. I teď ji můžete použít na odstranění mastných skvrn. Pokud nemáte k dispozici rostlinný olej, můžete místo něj použít mýdlo. Příprava je opět velmi jednoduchá. Kus pracího mýdla nastrouhejte do hluboké nádoby. Následně přidejte sklenici vody a vše rozmixujte.

Během mixování postupně přidávejte 200 gramů jedlé sody. Nakonec by vám měla vzniknout hustá mastná pasta. Tou následně dokonale vyčistíte a vydezinfikujete kuchyňskou skříňku. Pastu rozetřete do všech koutů pomocí měkké houby, nechte působit, poté otřete vlhkým hadříkem, a následně suchým hadříkem.

Zdroje: www.soaphoria.cz, www.denik.cz