Proč jednou za dva měsíce nasypat jedlou sodu na matrace a poctivě vyluxovat?

Zařaďte čištění matrací do vašeho harmonogramu. Matrace často opomínáme, a přitom na nich trávíme třetinu celého života. Naučte se o matrace pečovat. Čištění jedlou sodou je jednoduché a prospívá matracím i vašemu zdraví.

Čištění matrací není těžké, pomůže jedlá soda!

Tak jako běžně pečujeme o lůžkoviny a povlečení, stejně bychom měli dbát i o matraci. Děláte to? Většina z nás čistí matraci, jen když se stane nějaká nehoda, při níž je matrace potřísněná tekutinami. Matrace je ovšem hnízdečkem nejen pro náš spokojený spánek, ale také pro roztoče, jejich zbytky i výkaly. I proto je vhodné pečovat o matrace, nejen pokud jsou polité či pomočené. Zahrňte matrace do pravidelného úklidu, i když jsou bez fleků a viditelných nečistot. Čištění jedlou sodou se doporučuje alespoň jednou za dva měsíce.

Matrace občas dostává zabrat. Zdroj: Profimedia

Suché čištění matrací jedlou sodou

Jestliže používáte ochranné povlaky na matrace, vyperte je, a pak se vrhněte i na matrace samotné. Matraci vyčistěte napřed jen vysavačem. Pokud máte speciální hubici na matrace či čalounění, použijte ji. Dovolí vám vysát matraci účinně bez porušení textilie s maximální sací schopností. Nezapomeňte dobře vysát i okraje, kde je šití. Vysátí je však mnohem vhodnější v kombinaci s jedlou sodou. Víte jak na to?

Na preciznější a hloubkové čištění se doporučuje použít jedlou sodu. Na jednu matraci budete potřebovat šálek sody, kterou můžete ovonět aromatickým olejem. Nejvhodnější je esenciální olej z levandule, který uklidňuje a napomáhá usínání. Sodu nasypejte do skleničky a kápněte do ní asi pět kapek oleje. Pořádně protřepejte nebo zamíchejte a přes sítko nasypejte rovnoměrně na matraci. Sodu můžete také vetřít do matrace rukama a několika údery otevřenou dlaní ji dostat hlouběji pod čalounění. Nechejte působit alespoň půl hodiny, a pak znova důkladně vysajte vysavačem.

Sodu používejte i po vystavení matrace slunci nebo mrazu

Pokud máte možnost matraci vystavit přímému slunci během teplých letních dnů, můžete ji také namočit a vyčistit saponátem nebo práškem na praní. Vystavením slunci a teplu ji nejen vysušíte, ale také částečně zbavíte roztočů. Na matrace lze použít také čištění párou, po kterém je však také nutné nechat matrace dobře proschnout. Vlhkost roztoči milují. Nicméně i po mokrém čištění se doporučuje použít jedlou sodu.

Na hubení roztočů je ještě účinnější než slunce vystavení matrací mrazům. Můžete-li nechat matraci v mrazivých dnech venku, pak to rozhodně udělejte. Hubení roztočů v mrazu se doporučuje jako prevence při alergiích a astmatických záchvatech. Není potřeba matraci namáčet, stačí ji nechat venku při teplotách pod nulou alespoň 24 hodin. Vysávání je vhodné v každém případě, stejně tak jako použití jedlé sody.

Základem dobrého spánku jsou kvalitní a čistá matrace, a to především u alergiků. Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com