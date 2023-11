Matrace jsou základem klidného spánku a slouží k odpočinku. Ale spaní na nich každou noc může způsobit nepříjemné pachy. Jak se jich zbavit? Vodka na ně skvěle poslouží. Podívejte.

Matrace tvoří neoddělitelnou součást vašeho dne. Po náročném dni se každý rád vrátí do své postele a nechá se na matraci přesunout do říše spánku. Ale po nějakém čase se začnou opotřebovávat a může z nich i vycházet nepříjemný zápach. Proč tomu tak je?

Youtube video, jak použít vodku pro odstranění zápachů z matrace, najdete na kanále Smart Fox:

Zdroj: Youtube

Co všechno se v matracích skrývá

I když jsou vašemu unavenému tělu skvělou oporou, v matracích se každodenním používáním tvoří mnoho bakterií. Pouhým okem nejsou viditelné, ale ve vaší posteli sídlí velké množství nevyžádaných partnerů, se kterými své lože sdílíte 8 hodin denně. Matrace jsou pro bakterie zkrátka rájem na zemi. Každý večer se do nich totiž vpíjí pot, vstřebává i vaše mrtvé kožní buňky. Pokud máte doma nějakého čtyřnohého miláčka, ten vám do postele navíc přinese chlupy a genetický materiál, například ze slin. Právě to plísním a bakteriím dává ideální prostor pro rozmnožování. Každodenní vdechování proto není zdravé ani pro vás a může vést k respiračním onemocněním a přenesení virů. Nemějte však žádné obavy, protože matraci lze vyčistit velice lehkým a efektivním způsobem. Možná, že ho máte doma a pokud ne, dá se sehnat v každé večerce.

close info Profimedia zoom_in Na vašich matracích se ve skutečnosti nachází ráj pro bakterie a plísně.

Vodka proti pachům v matracích

Vodka není jen oblíbenou přísadou v koktejlech. Má skvělé deodorační účinky a ve světě divadelních kostýmů je to velká hvězda. Považte, jak je každý kostým po nabitém večeru plném náročných hereckých výkonů celý nasáklý potem. Alkohol má skvělé dezinfekční účinky. Zabije bakterie, a když se začne po aplikaci vypařovat, zničí tím i nepříjemné pachy. Je to velmi snadné.

close info Profimedia zoom_in Dvě třetiny vodky a několik kapek esenciálního oleje vám pomůže zbavit matraci veškerých pachů.

Jak čistit matrace vodkou

Jako první normálně vyčistěte matraci pomocí vámi užívaného prostředku. Nyní použijte čistý navlhčený hadřík k odstranění zbytků a důkladně vyčistěte problematické oblasti. Nyní si vezměte prázdnou lahvičku od rozprašovače a naplňte jí dvě třetiny lahvičky. Za vodku nemusíte utrácet, na kvalitě nesejde, levná i drahá zbaví vaši matraci pachu úplně stejně. Nyní k vodce nakapejte několik kapek vašeho oblíbeného voňavého esenciálního oleje. Teď můžete důkladně zavřít víkem, kterým budete rozprašovat. Protřepejte, aby se vodka i esenciální olej smíchaly. Rozprašovačem vaši směs rozstříkejte na zapáchající části matrace. A máte hotovo. Jen matraci dejte na vzdušné místo a nechte ji kompletně uschnout.

Zdroje: www.wikihow.life, www.housedigest.com