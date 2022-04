Skvělý trik s mincí, jak dokonale vyčistit plech na pečení

Znáte ten nepříjemný mastný film, který pokrývá plech či formu na pečení ze všech stran? Odstranění takové mastné vrstvy je poměrně náročné, ale hospodyně si našly fígl i na tento problém. Vyzkoušejte trik s mincí! Je vážně jednoduchý. Nebudete potřebovat nic víc než jen vetší kovovou minci a trochu jedlé sody.

Zdroje: chalupari-zahradkari.cz, www.dailystar.co.uk

Trik z mincí, přišel ze sociálních sítí

Sociální média jsou plná různých zájmových skupin. Sdílení triků na úklid je neobyčejně populární a někdy byste se divili, co všechno nešťastné hospodyně vyzkouší, než narazí na skutečně účinný způsob, jak bojovat se špínou, ale i domácími pracemi. Tentokrát si Britky vzaly do hlavy, že vyčistí připevněné mastné stopy na plechu.

Mincí nečistěte nerez

Mastnota na nádobí, které dáváme do trouby, nepříjemně zaschne a připeče se takovým způsobem, že je její čištění skutečně náročné a nepříjemné. S neotřelým způsobem čistění zapečené mastnoty přišla dáma, které používá k čištění obyčejnou minci. Proč minci? Je to tak akorát dost tvrdý a kulatý předmět, aby na povrchu nevytvořil nepříjemné škrábance. Pamatujte však na to, že se čištění mincí nehodí na nerez, ani na povrchy s teflonovou nebo podobnou vrstvou.

Připecené mastné skvrny lze odstranit pomocí mince. Zdroj: Profimedia

Před použitím mince nechejte působit sodu

Plech nechejte půl hodiny odmočit v saponátové vodě, ale ještě lepší je použití jedlé sody a octa. Přípravek nechejte působit a vyzbrojte se mincí. Můžete to být obyčejná česká mince, ideálně padesátikoruna. Čím větší, tím lépe se vám bude držet.

Po odmočení připečenou vrstvu tuku mincí odstraňte. Nejprve ji můžete jen položit na plech a třít mincí plech krátkými pohyby ze strany na stranu. Pro odstranění odolnějších vrstev uchopte minci mezi ukazováček a palec a hranou mince oškrábejte zbytek mastnoty.

Je to sice fígl pracný, nicméně účinný. Plech zbavíte veškerých nečistot bez hlubokých vrypů, které by v budoucnu komplikovaly čištění o to víc. Mincí vyčistíte plechy, ale také dortové formy nebo jiné starší formy na pečení, na kterých uplěla odpařující se mastnota a následně se během pečení připálila.