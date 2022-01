Chytrý trik, jak protáhnout ucpaný odpad záchodu a dřezu i bez zvonu

Nepříjemná situace, kterou už zažil každý z nás. Špatně odtékající voda ze dřezu či umyvadla a ucpaná toaleta. Nechcete volat instalatéra a čekat, až vás zachrání? Naštěstí existují způsoby, jak si poradíte sami. Máme pro vás pár tipů na jednoduché čištění odpadu, a to i bez zvonu, který doma možná ani nemáte.

Ucpávání odpadu patří mezi nejčastější potíže každé domácnosti. Nejen zbytky jídla a vlasů, ale i oleje a mastnoty dokážou odpady pořádně znečistit. Pokud pravidelné preventivní čištění podceňujete, bezpochyby přijde den, kdy voda přestane odtékat tak jak má. Nezoufejte, ale raději zachovejte chladnou hlavu. S jistotou si snadno poradíte! Využijte některou z metod, díky kterým vyčistíte ucpaný odpad během pár minut.

Nejlepší je prevence, anebo okamžitý zásah

Být o krok vpřed je vždy výhodou. Proto čistěte odpad zhruba jednou za deset dní, abyste předešli ucpání. Nezapomeňte na všechny odtoky v bytě. V kuchyni v umyvadle přistávají zbytky jídla, kvůli kterým se odpad nejčastěji ucpává. V koupelně tvoří problém především vlasy. Stačí si pořídit ochranné sítko a ucpání či nelibý zápach oddálíte nebo mu zcela zabráníte. V každém ohledu, když už na to dojde, nenechávejte nikdy čištění odpadu na poslední chvíli, protože pak už bude pozdě. Prostě jednejte ihned!

Ingredience ze špajzky vám nahradí instalatéra

Ucpaný odpad můžete velice snadno uvolnit i s pomocí prostředků, které máte určitě doma. Skvěle funguje jedlá soda v kombinaci s octem. Jeden velký sáček sody nasypte celý do odpadu, přilijte zhruba 200 ml octa a za pár minut vše spláchněte vroucí vodou. Jen buďte opatrní, obsah může vystříknout ven ze dřezu a mohl by vás snadno potřísnit. Celý proces několikrát opakujte, dokud nebude odpad naprosto průchodný.

Jedlou sodu nahradí i prášek do pečiva nebo sůl

Jestliže nemáte doma po ruce jedlou sodu, můžete ji klidně nahradit obyčejným práškem do pečiva. Postup je stejný, jen s tím rozdílem, že směs prášku a octa nechte uvnitř působit zhruba patnáct minut, než vše spláchnete teplou vodou. Stejně tak vám pomůže i několik lžic kuchyňské soli, které vsypete do odpadu a opět zalijete vroucí vodou.

Vezměte si na pomoc sací pumpy a tlakové čističe

Další velice jednoduchou možností je použití ruční sací pumpy nebo tlakového čističe trubek. Podobně jako klasický zvon je přisajete na výpust a pohybem pístu způsobíte tlak nebo podtlak. Podle toho, zda píst přitahujete k sobě, nebo na něj tlačíte. Oba tyto pomocníky seženete za pár korun a mít je doma se opravdu vyplatí. Čas od času s nimi můžete vyčistit odpad i preventivně.

Patříte mezi ekology? Vsaďte na živé bakterie

Nepatříte mezi stoupence chemie? V tom případě si pořiďte biologické enzymatické čističe s živými bakteriemi. Víte, čím se živí a co mají nejraději? Tuk a další nechtěný odpad. Bakterie v septiku podporují správnou funkci rozkladu nečistot, fungují díky kmenům bakterií, které jsou vhodné právě na tuto práci. V momentě, kdy se dostanou do vody v septiku, začnou produkovat látky, které pomohou v rozkladu špíny.

Tenké spirály se hodí na úzké trubky umyvadel a dřezů a projdou i několika koleny. Zdroj: profimedia.cz

Protahovací spirála

Tento nástroj, nazývaný též čistící, instalatérské nebo kanalizační pero je dlouhý, do spirály stočený drát, který se dokáže dostat hluboko do potrubí. Na jeho konci je vývrtka, která pronikne do usazeniny a pohybem celého pera sem a tam ji nakonec uvolní. Tenké spirály se hodí na úzké trubky umyvadel a dřezů a projdou i několika koleny. Silné spirály se hodí do větších, rovnějších potrubí a poradí si i s náročnějšími úkoly. Někdy je spirála omotaná kolem pružné vnitřní hadice. Mnohem lépe se pak čistí, neboť vnitřek spirály není zanesený kaly. Vyspělejší pera pak mají možnost hadici připojit k vodovodu a vyplavovat usazeniny proudem vody.

Tip na závěr

Zkuste do ucpaného záchodu nejprve vylít kýbl vody. Z výšky 1–2 metrů otočte kýbl tak, aby sloupec vody padal přímo do vody v míse nad sifonem. Vytvořený tlak velkou silou prorazí „zátku“ a spláchne ji dále do potrubí.

