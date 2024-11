Čistíte často odpady a s odtékáním vody v dřezu, umyvadle či vaně máte přesto problémy? Pročistěte odpady ekologicky a hlavně pořádně!

Čištění odpadů? Žádný problém!

Nikdy nevíte, kdy se vám bude opět hodit rada, jak čistit odpady, a proto neváhejte a poučte se při každé příležitosti. Způsobů existuje celá řada. Od těch zcela primitivních až po velmi sofistikované.

V tomto příspěvku z YouTube kanálu Receptář prima nápadů vám Veronika Müllerová představí také další způsob čištění odpadů pomocí enzymatických přípravků.

Zdroj: Youtube

Enzymatické přípravky jsou ekologické i účinné

Co dodat? Tyto zmíněné přípravky obsahují živé bakterie a produkující enzymy. Pomáhají tím k přirozeném rozkladu látek, které se hromadí také v odpadním potrubí. Umí si poradit jak s tuky, tak bílkovinami či dalšími organickými látkami. Bakterie a jejich účinnost se částečně podobají těm určeným do septiku, ale nejde o zcela totožný přípravek. Tyto různé bakterie jsou živé organizmy, konkrétní druhy se od sebe liší, mají i různé životní nároky.

Enzematické prostředky jsou účinné i ekologické, ale něco stojí. Je tu však ještě řešení, které je významně prostší i levnější, přesto neohrožuje ekosystém.

Čištění odpadů horkou vodou se saponátem

Takže pojďme zpět k tomu, co je ještě lepší než ocet a jedlá soda, které se často používají na uvolnění nahromaděné špíny v odpadu a také patří mezi ekologické prostředky. Nejde o nic jiného než o horkou vodu a saponát.

Právě tento jednoduchý způsob je doporučovanou prevencí vzniku usazenin v odpadním potrubí, a to protože často nejde jen o vlasy a drobné pevné nečistoty, ale především o mastné pojivo, které je výsledkem hromaděných tuků v kuchyni, ale také různých mycích prostředků v koupelně.

Pokud vidíte, že se odpad pomalu ucpává a odtékání trvá déle než obvykle, nečekejte na to, až se zcela odtok vody ucpe. Nechte vodu odtéci třeba přes noc nebo v době, kdy jste v práci nebo ve škole, a pak vlijte do odpadu plný hrnec s horkou vodou a troškou saponátu.

Protože teoreticky hrozí prasknutí sanitární keramiky, doporučuje se maximální teplota vody okolo 60 °C. Sanitární keramika by samozřejmě měla vydržet i výrazně vyšší teploty, nicméně umyvadlo či dřez mohou mít skryté poškození nebo v zimních měsících může být rozdíl teplot až příliš velký. Teplotní šok by vedl k prasknutí, a to v nejvíc náchylných místech.

Horká voda může napomoci uvolnění odpadů i v případě použití jiných metod a čističů. Používání studené vody procesy často brzdí, a ještě zhoršuje tuhnutí mastnoty v odpadech. Nicméně, prolití horkou vodou není možné použít v případě, že máte umyvadlo plné vody a překážka je příliš vzdálená, než aby na ni mohla horká voda smísená s neodtékající tekutinou v umyvadle nějak zapůsobit. Věnujte se proto prevenci při každém mytí koupelny či hloubkovém úklidu kuchyně.

close info DimaBerlin / Shutterstock zoom_in Horká voda sice může pomoci proti usazeninám, ale s vlasy si neporadí. Odtok proto opatřete sítkem.

Zdroje: billygo.com, denik.cz