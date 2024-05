Jedlá soda je poklad. Dá se použít nejen na pečení, ale také coby pomocník při úklidu a domácích pracích. Kdy byste ale na ní měli zapomenout?

Vyznavači přírodního úklidu nedají na ocet a jedlou sodu dopustit. A není divu. Jde o levná čistidla bez jediné kapky chemie. Hospodyňky je používají na odstraňování skvrn z nádobí. Výborně vybělí prádlo, zbaví nádobí nevzhledných skvrn a skvrnek.

A navíc slouží i jako dokonalé pohlcovače pachu například v lednici. Podle odborníků je tu ale jedno velké ALE…

Dobrý čistič

Zatímco tato dvojice skvěle vyčistí koberce, v případě řešení zaneseného odtoku selhává. Problémem je fakt, že směs octa a jedlé sody působí jen na povrchu a nedostává se dovnitř potrubí.

Proto, i kdybyste do odpadu nalili dvojnásobné množství, vše se mine účinkem. V odtoku navíc bývá hodně maziva, které ocet a ani jedlá soda nerozloží. Tím pádem se problém s průchodností potrubí vůbec nevyřeší.

Řešení koupelen

Naštěstí ale existuje jedna výjimka. A tou jsou koupelnové odpady… Na rozdíl od kuchyňského odtoku neobsahují tolik mazu a zbytků potravin jako například kuchyňský dřez. Nahromaděné nečistoty, které se v koupelnovém odtoku kupí, mají spíše podobu zbytků mýdla a kůže. A tento druh nánosů dokáže například ocet poměrně snadno odbourat.

A co v kuchyni?

Podle hospodyněk na odtoky dobře působí prášek do pečiva, který má jiné vlastnosti než jedlá soda. A kupodivu si dokáže poradit i s mastnější částí odpadu. Jak na to: Do odtoku nasypte ½ hrnku prášku do pečiva.

Poté ho přelijte ½ destilovaného octa. Odtok „zašpuntujte“ kuchyňskou utěrkou a nechte působit přes noc. Ráno otvor uvolněte a prolijte horkou vodou. Váš dřez by měl být čistý a bez známek ucpání.

