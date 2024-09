Rajčatovou omáčku si lidé nejčastěji spojují s jídlem. Tak to má být. Nyní vám však kečup pomůže i s úklidem! Odpad plný odolných usazenin bude díky němu minulostí, podívejte se.

Rajčatová omáčka neboli kečup je pro mnoho lidí nedílnou součástí párků v rohlíku, hamburgeru, hranolek a podobně. Kečup a jídlo prakticky všeho druhu jdou zkrátka ruku v ruce. Jenže jak už to tak bývá, věci nejsou černobílé a ukázalo se, že kečup se nehodí jen na stůl jako omáčka, ale může být i dobrým pomocníkem při úklidu. Především, co se čištění odpadu týče. Zní to šíleně, ale funguje to.

Video, jak vám kečup pomůže jako čistič, najdete na Youtube kanále Nonimi Denuma | My Diaries:

Zdroj: Youtube

Čištění odpadu rajčatovou omáčkou

Vlastně to není zas tak zvláštní. Většina složek vaší kuchyně je optimálním pomocníkem při úklidu všeho druhu. Například jedlá soda se ukázala jako osvědčený a univerzální čistič, to samé bílý ocet, kterým se dá vyčistit snad úplně všechno a cola se posledních pár let používá na umytí záchodové mísy. Nyní do tohoto pomyslného seznamu surovin, co patří do kuchyně, přibyl i kečup.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Pokud máte odtok plný usazenin, kečup vám pomůže.

Jak tedy na to? Je to zcela jednoduché. Prvním krokem je koupit rajčatovou omáčku, pokud ji náhodou nemáte doma. Následně naneste její hojné množství do dřezu, do vany, zkrátka do všech míst, kde máte odtok, na kterém jsou odolné usazeniny.

Jakmile jste na všechny místa nanesli kupu rajčatové omáčky, nechte ji působit. Pokud jsou usazeniny opravdu neodstranitelné, ideální je na nich nechat kečup přes noc.

Pomocník jménem kečup

Druhý den nebo za pár hodin rajčatovou omáčku jemně setřete. Určitá místa, kde byly usazeniny opravdu odolné, můžete před setřením ještě vydrhnout. Stačí, když vezmete kartáček, a následně pomocí staré rajčatové omáčky odtok vydrhnete.

Pak už jen stačí, když vše setřete pomocí hadříku a máte hotovo. Odolné usazeniny z odtoku budou pryč a vy budete mít konečně čistý dřez, vanu a podobně. Díky tomuto triku ušetříte peníze za chemické produkty, a zbytek rajčatové omáčky navíc můžete spotřebovat dle libosti.

