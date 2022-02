Jak vyčistit ucpaný odpad tabletou do myčky? Nejrychlejší způsob bez zvonu

Trápí vás ucpaný odpad? Čištění odpadu není rozhodně nic, co by člověk dělal rád. Naštěstí existuje jednoduchý způsob, jak si s ucpaným odpadem poradit. Uvidíte, že to není nic složitého. Pomůže vám tableta do myčky nádobí!

Zdroje: adbz.cz, bydleni.instory.cz

Čištění odpadu dá pořádně zabrat

Pokud se vám stává, že je odpad ucpaný často, pak za tím mohou být dvě věci. Buď se do odpadu neustále dostávají nevhodné zbytky jídla, vlasy, tuky či další pevné nečistoty, anebo máte špatně udělaný odpad. To platí především u starších domů. V každém případě věnujte takovému odpadu pozornost!

Používejte sítko a nebudete muset řešit ucpaný odpad. Zdroj: profimedia.cz

Stop ucpanému odpadu!

Nejjednodušší obranou je sítko. I když není sítko kdovíjak krásné, rozhodně plní svoji funkci. Sítko vám pomůže zachytit špínu, která by se jinak usadila v odpadním potrubí.

Rozhodně se také hodí prolít čas od času odpad velmi horkou vodou. I když nesplachujete do odpadu nevhodné látky, i mýdlo a jiné čistící prostředky se mohou v odpadu usazovat. Časem vznikne mastný sediment, který se kumuluje, a navíc na sebe lepí další špínu, která problém ještě zhorší. Při úklidu prostě uvařte hrnec plný vody a odpad propláchněte.

Vyčistěte odpad tabletou do myčky

Použít tabletu do myčky na ucpaný odpad se hodí v případě, že není umyvadlo plné vody. Důležité je, aby se tableta dostala co nejblíže místu, které je blokované. Nejčastěji jde o odtok z umyvadla blokovaný vlasy, které se obalily mýdlem a dalšími spláchnutými látkami. Pokuste se vytáhnout zachycené vlasy kouskem drátku. Nechcete-li vše rozšroubovat, zkuste trik s tabletou.

Tabletu rozdrobte a dostaňte co nejblíž k ucpanému místu. Horkou vodou pak vše prolijte. Složení tablety nečistoty nejen rozpustí, ale také odlepí. Tableta vám pomůže odpad zprůchodnit a zároveň zbaví odtok nepříjemného zápachu, který usazováním nečistot vznikal. Pamatujte, že na vlasy je i tableta krátká. Ty musíte dříve nebo později mechanicky odstranit.

Odpad lze většinou vyčistit svépomocí. Jednoduše to jde i s práškem nebo tabletou do myčky. Zdroj: Shutterstock

Tabletu do myčky použijete i jinde v koupelně či kuchyni

Pokud jste v koupelně zápasili s odtokem, asi bude třeba uklidit. I na hloubkový úklid koupelny či kuchyně vám tableta pomůže. Můžete jí drhnout obklady, spáry i sprchový kout. Pomůže vám totiž i s usazeným vodním kamenem. Při používání tablet pamatujte na gumové rukavice. Při jednoduchém rozlomení tablety stačí ruce hned omýt, ale pokud budete pracovat s tabletou či práškem do myčky déle, pak nikdy ne holýma rukama.

Koupelnu můžete drhnout namočenou tabletou v celku, anebo ji rozdrolte, namočte a udělejte si z ní pastu. Tu lze dobře nanášet i nechat déle působit. To se hodí převážně na spáry, ale také na místa, kde se chcete zbavit vodního kamene.

V kuchyni s tabletou vydrhnete troubu, mikrovlnku i odpadkový koš.

K úklidu koupelny můžeme využít i tabletu do myčky. Zdroj: FotoDuets / Shutterstock.com