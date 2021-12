Čištění okapů před zimou: Jak poznáte, že byste se do toho měli rychle pustit?

Čištění okapů není velká zábava a výška jednoduchou práci dost komplikuje. Stav okapů přímo závisí na tom, zda máte v okolí opadavé stromy a jestli okapy už nějak chráníte. Víte, podle čeho poznat, že je čas vyčistit okapy?

Do čištění okapů se nikomu většinou moc nechce

Máte-li nad domem opadavé stromy, pak vám nejspíš nezbude než čistit okapy alespoň jednou do roka. Není to práce příjemná a často je k okapům špatný přístup, ale rozhodně je lepší obětovat úklidu okapů jeden den než řešit pozdější škody na domě. Přitom obvykle stačí přiměřeně dlouhý žebřík, zahradnická lopatka, která se tak akorát vejde do okapu a kyblík. Nezapomeňte ani na jištění žebříku. Přístup k okapu někdy vyžaduje až akrobatické schopnosti a pomocník se může hodit. Řekněme si ale, jak se může špatný stav okapů projevit a kdy je skutečně nezbytné vyčistit je.

Máte-li v okolí mnoho opadavých stromů, pořiďte si do okapu vložku. Zdroj: Profimedia

Vyčistěte okapy od nezvaných návštěvníků

Jestliže se vám do okapů nastěhovali ptáci nebo drobná zvířata. Pokud v okapu najdete hnízdo s vajíčky, určitě se nic nestane, když počkáte, až snůška vylétne z hnízda. Hned jak je to možné, hnízdo a zbytky po ptácích odstraňte. V okapech se však mohou usídlit také hlodavci nebo hmyz.

Ptačí hnízdo v okapovém žlabu. Zdroj: sylv1rob1 / Shutterstock.com

Plevel musí z okapů ven

Dalším neméně problematickým jevem je růst plevelných rostlin. Ty mohou nejen okap, ale také fasádu nebo dokonce střechu nepříjemně poškodit. Na první pohled kuriozní situace, na druhý už problém, jehož řešení není dobré oddalovat.

Nefungující okapy ihned vyčistěte

Máte vlastní sudy na vodu? Pak si jistě všimnete, když se během deště nebudou plnit. Některé pokryvy střech jsou mírně porézní, hlavně ty staré betonové, ale i z těch by měla začít voda po chvíli stékat a hromadit se až ve skruži či jiné nádrži. Viditelně se může projevit zanesení okapů i na jejich prohnutí. To už je závažnější. Pokud se vám naruší samotný materiál okapu a zhorší se spád a odtékání vody, pak máte zaděláno na další problémy a také nákladnější opravy.

Každý, kdo je zodpovědný majitel domu, ví, že ke každoroční údržbě patří i čištění okapů. Zdroj: profimedia.cz

Zatéká-li, vyčistěte okamžitě okapy

Pokud se vám v domě nebo na omítce venku objeví stopy po navlhnutí, plísně či puchýře odlupující se barvy a opadávání zdiva, pak už se začal projevovat špatný stav a nefukčnost okapu. Pokud se v okapech drží voda, anebo odtéká-li jinudy, ztratil okap svoji funkčnost. Než začnete s opravami, rozhodně vyčistěte taky zanesené okapy. V našich podmínkách jsou srážky obvyklé po celý rok. Čím déle budete čekat, tím náročnější bude odstraňování často již tlejících zbytků listí i drobných větviček. Takový nános je často také domovem hmyzu.

Praskliny na stropě, způsobené zatékající vodou. Zdroj: zlikovec / Shutterstock.com

Stav střechy mohou nečištěné okapy rapidně zhoršit

Ucpaný odtok a okap se u rovných střech často neprojeví hned. Těžko byste hledali závažnější problém, který může způsobit zanedbání okapů. Zatékající střecha může nejen za fleky a poškození stropu, ale i za další problémy v konstrukci domu. Pokud vám ve vyčištění okapů brání vysoko umístěné okapy, pozvěte si na práci výškové pracovníky. Při tak závažných následcích, jako je zatékání střechou, se hodí jakékoli rychlé řešení. Připlatíte si, ale rychlá eliminace příčiny problému za to stojí.

