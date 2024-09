Neutrácejte zbytečně za drahé saponáty a speciální spreje. Návrat k obyčejným čističům a trikům jak na okna vám ušetří peněženku a ještě jsou to fígly docela ekologické.

Čím mýt okna? Přece čajovými sáčky!

Zdá se to být velmi zvláštní, ale je to tak. I čajovým sáčkem se dají výborně umýt okna a platí to především pro černý čaj. Možná, že jste už někdy slyšeli o mytí nádobí pomocí sáčku černého čaje, a to funguje docela stejně.

Podívejte, jak pomocí čaje myje svá okna autorka tohoto příspěvku z YouTube kanálu Andrea Jean Cleaning.

Zdroj: Youtube

Proč by měl čaj vyčistit okna?

Nevěříte? Mohou za to takzvané taniny, které jsou přirozeně obsažené v čaji. Tyto látky pomáhají odstranit mastnotu i nečistoty. Vytváří na povrchu mytého předmětu film, který napomáhá usazeniny uvolnit a zanechává povrch krásně čistý, ale také lesklý.

I když se zdá, že mastnota se vašich oken příliš netýká není to tak docela pravda. Jde naopak o běžný problém mytých oken, a právě díky přetrvávající mastnotě na skle vznikají šmouhy.

V dnešním světě není ani od věci to, že je čaj ekologickou alternativou k prostředkům, které běžně používáme. Takže pokud se osvědčí i vám, rozhodně není důvod nějak se mu vyhýbat. Snadno si můžete připravit silný roztok čaje, který je možné aplikovat rozprašovačem.

close info Shutterstock zoom_in Čajové sačky umí víc než chutný čaj!

Čaj vyčistí víc než jen vaše okna

Čaj také nijak nezapáchá a naopak pachy pohlcuje. Hodí se samozřejmě i na zrcadla, ale také na dřevěný nábytek, kterému též oživuje barvu. Samozřejmě u dřeva si dejte pozor na to, abyste následně čaj dobře hadříkem vysušili a odstranili vlhkost, která naopak dřevu vadí.

Čištění pomocí čaje se doporučuje i na tmavé kožené sedačky nebo nerezovou ocel či koupelnové obkladačky. V každém případě je nutné povrch perfektně vysušit a případně vyzkoušet čištění na malém kousku materiálu na méně viditelném místě. Pokud by byl čaj příliš koncentrovaný, na světlých površích může zanechávat fleky.

Vychladlé čajové sáčky, které nepoužijete k čištění domácnosti, se hodí také jako obklady na oči. Až se sáčky docela skoncujete, můžete přimísit obsah sáčku do půdy ke květinám, hodit je můžete samozřejmě i na kompost či vermikompost.

Zdroje: chemistrycachet.com, bighearttea.com