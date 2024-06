close info Profimedia

Kateřina Jelínková 6. 6. 2024 clock 3 minuty video

Stalo se to určitě každému z nás: člověk se na chvíli zamyslí nebo zapovídá s dětmi a neštěstí v podobě připáleného jídla na pánvi nebo v hrnci je na světě. Čekají nás pak dlouhé minuty složitého drhnutí. Nebo také ne. To v případě, že použijeme některou z dobrých rad, jak na to snadno a bez práce.

Připálené nádobí bohužel není žádnou velkou výjimkou, a i když se s rostoucími zkušenostmi může frekvence takových případů snižovat, pořád nad námi visí jako pověstný Damoklův meč. Proto bude dobré připomenout si několik jednoduchých metod, jak se připálenin snadno a celkem rychle zbavit. Čištění nádobí nemusí být zdlouhavé a namáhavé. Podívejte se na youtube na video od Up2Date: Zdroj: Youtube S chladnou hlavou Ať už se připeklo cokoliv, základem bude bezpečnost všech lidí kolem. Než se tedy pustíte do bezhlavého vyhazování znehodnoceného pokrmu, nechte vše, včetně vlastní hlavy, chvíli zchladnout. Stejně už v takovou chvíli nic nezachráníte, jen se uchráníte před popáleninou. Jakmile budou pánev, nebo i hrnec bezpečné, můžeme se pustit do díla. Nejprve samozřejmě odstraníme připálené zbytky jídla, a pokud je to již možné, nádobu vytřeme několika papírovými utěrkami. To bude vlastně téměř vše, co musíme udělat. Pak přijde na řadu “samočištění”, které se obejde téměř bez naší pomoci. Prací prášek zapracuje za vás Natočte do pánve či hrnce vodu a přidejte lžíci (ideálně biologického) pracího prostředku. Stejně tak můžete použít i tabletu, kterou běžně dáváte do myčky nádobí. Vše postavte na sporák a přiveďte k varu. Bude stačit pár minut a jistě uvidíte, že se připáleniny samy jako zázrakem odlupují. Můžeme jim pomocí dřevěnou obracečkou, která nepoškodí ani případný nepřilnavý povrch. Ano, i na ten se může v krajním případě přece jen neopatrně připravované jídlo připéct, zvlášť v případě, kdy už není tak docela nový. Použijete-li prací prášek, nezapomeňte nádobu ještě umýt běžným přípravkem na mytí nádobí. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Špinavé pánve a hrnce mohou zase zářit čistotou Stačí počkat a utřít Jakmile bude většina připálenin plavat ve vodě, odstavíme hrnec z plotny a počkáme, až voda zchladne. Pak ji jednoduše vylijeme a zbytky, které stále ještě ulpívají na povrchu pánve, jednoduše odstraníme papírovou utěrkou. Je to snadné a skutečně to funguje. Tablety do myčky Další možností, zvláště pro ty z nás, kteří nemají myčku nádobí, a tedy patrně ani tablety, je využití obyčejné sody, kterou v kuchyni jistě máme. Postup bude stejný jako v předchozím případě a stejně tak se můžeme spolehnout i tentokrát na dokonalý výsledek. O ten se ostatně postará také citronová šťáva, případně ocet. Specialista na mléko Kyselejší pomocníci jsou výhodní hlavně v případě, kdy se “podaří” napéct ohřívané mléko nebo jiné mléčné produkty, které se snažíme třeba osmažit. V takové chvíli se výborně hodí voda s octem, kterou pomalu přivedeme až těsně pod bod varu, sporák vypneme, a počkáme, než kapalina vychladne. Postupně by se měly od pánve či hrnce bez našeho velkého snažení odloupnout všechny připáleniny. Takže: není potřeba žádný stres, každá podobná chybička se dá celkem snadno napravit. Související články close Domov a bydlení Do posledního drobečku: Při výběru vysavače dbeje na výkonnost, typ podlahy i velikost sáčku video close Domov a bydlení Pivo umí zázraky: S jeho pomocí zlikvidujete slimáky nebo vyčistíte šperky video Zdroje: www.thekitchn.com, www.goodhousekeeping.com

