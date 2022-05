Jednou za měsíc dejte do pračky tabletu do myčky, jedlou sodu a ocet a zapněte

Máte dojem, že vaše prádlo po vyprání nevoní a v některých místech jsou na něm divné slizké nečistoty? Zakročte okamžitě a pusťte se do čištění pračky. Aby fungovala správně, vyžaduje opatrné zacházení a pravidelnou údržbu.

Mít čisté a voňavé prádlo bez pračky, to už si umí dnes představit jen málokdo. Zdá se vám, že vaše pračka špatně pere a line se z ní nepříjemným zápach? Možná je zanesená a začaly se v ní šířit nepříjemné plísně a bakterie. Častou potíží bývají nezpracované zbytky pracího prášku, usazená aviváž, mastnota a vodní kámen. A právě tyto nedorazy výrazně zhoršují nejen kvalitu praní, ale mohou způsobit i potíže s bezproblémovým provozem.

Mějte pračku ve formě

Aby byla pračka ve stále dobré kondici, je na vás, který způsob čištění si zvolíte. Na výběr je jich hned několik. Samozřejmě můžete použít moderní chemické prostředky, ale jestli chcete být „eko“ a šetřit životní prostředí, máte možnost zvolit šetrnější a mnohdy i účinnější metodu. Nejenže uspoříte nějakou tu kačku, ale ve výsledku si vystačíte s ingrediencemi, které máte určitě doma hned po ruce.

Začněte gumovým těsněním kolem bubnu pračky

Právě toto místo je často plné nepříjemných usazenin, zbytků pracího prášku, aviváže, vlasů, nebo zapomenutých kousků papírových kapesníků. Po každém praní byste měli namočit hadřík do roztoku vody s octem a těsnění i dvířka jím řádně setřít, předejdete tak plísním.

V případě, že jsou guma i buben zaneseny více, použijte staré textilní utěrky namočené také do octa, nebo do peroxidu vodíku. Rovnoměrně je rozložte do těsnění a nechte hodinu působit. Veškeré mastnoty a plísně se tak rozpustí. Na závěr místa vyčistěte zubním kartáčkem, setřete vlhkým čistým hadříkem a vysušte papírovou utěrkou.

Vyčistěte zásobník pračky

Nejlépe šuplík opláchněte ve vaně pod sprchou, je to nejednoduší a nejpraktičtější. Nechte odplavit všechny usazeniny, které jdou odstranit, a zbylé očistěte zubním kartáčkem. Nakonec dávkovač vytřete hadříkem namočeným v roztoku vody a octa. A aby vše bylo dokonale čisté, nezapomeňte vyčistit i samotný otvor na zásuvku.

Buben a hadice

V žádném případě nezapomeňte ani na buben pračky a odtokovou hadici. Vnitřní část bubnu vytřete octovou vodou pomocí houbičky a setřete do sucha. Mnohdy se pachy šíří z hadic, proto je jednou za čas také zkontrolujte. Neměly by být nikdy zkroucené, protože v místech ohybu se tvoří nepříjemné usazeniny. Zkuste hadice srovnat, aby měly volný spád.

Silný zápach je někdy způsoben i špatně provedeným nebo už netěsnícím sifonem na pračku. Nejde však o nic vážného! Stačí, když si pořídíte sifon se zápachovým uzávěrem se suchou klapkou. Špinavá odpadní voda přes něj proteče do odpadu bez jakéhokoliv zápachu díky kvalitnímu těsnění.

Přidávejte k prádlu jedlou sodu

Jestliže přidáte 2 lžíce jedlé sody do každé prací dávky, zajistíte si hned několik výhod. Díky svému složení umí změkčit nejen vodu, ale i prádlo. Zároveň zvýší účinnost pracího prostředku a bílé tkaniny budete mít krásně vybělené. Může být i zajímavou náhražkou aviváže, protože skvěle neutralizuje pachy, což se projeví i na svěžesti vypraných textilií. Prospěje i samotné pračce, kterou při praní vyčistí a zabrání tvorbě vodního kamene.

Tablety nejen do myčky, ale i do pračky

K čištění pračky můžete s přehledem použít i obyčejné tablety do myčky. Stačí, když hodíte dva kousky do bubnu a zapnete spotřebič na nejdelší program s vyšší teplotou. Dočkáte se nejen lesku, ale i vůně.

