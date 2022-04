Jak naše babičky čistily rámy oken. Měly chytrý trik s citronovou šťávou a octem

Aniž by naše báby znaly problematiku plastových oken, už ony měly dobrý zvyk čistit rámy citronovou šťávou či octem. Víte, jak na to? Ocet i citron jsou jedněmi z nejoblíbenějších pomocníků v domácnosti už léta a jistě jimi i zůstanou. Vyzkoušejte ocet a citron i na okenní rámy.

Osvědčené prostředky na mytí rámů oken

Rozhodně si můžete vybrat mezi specializovanými přípravky na mytí oken a okenních rámů, ale proč? Můžete použít jednoduchý a osvědčený trik našich babiček, které se netrápily s chemií a na mytí oken, ale i celé domácnosti jim postačil jen ocet a citron. Po letech se k podobným přírodním přípravkům opět vracíme a není divu. Fungují, přírodu neohrožují, jsou levné a práce s nimi jde od ruky.

Ocet a citron je ideální kombinace na mytí oken i rámů. Zdroj: New Africa/Shutterstock.com

Jednoduché čištění rámů oken

Chcete-li do něčeho investovat, pak si pořiďte dobrou „švédskou“ utěrku či jednoduchou gumovou stěrku, které na mytých oknech a rámech nezanechají šmouhy, otisky a chloupky. Na mytí oken i rámů skutečně není nutná žádná speciální chemie a v případě plastových okenních rámů je to dokonce docela riskantní.

Rozhodně nikdy nepoužívejte abrazivní přípravky. Jemné písky a další mírně drhnoucí složky takových přípravků mohou navždy zlikvidovat povrch. Ten bude na první pohled po vyčištění pěkný, ale velmi brzy poznáte, jak rychle se mikro škrábance zanesou a jak moc náročné je jejich pozdější čištění. Buďte rozumní a specifické přípravky používejte jen na konkrétní práce. Má to svoje opodstatnění.

Citron a ocet na rámy

Zato obyčejný ocet a citron lze použít skoro na vše. Obě kyselé tekutiny dobře rozpouštějí mastnotu a také film, který se na oknech tvoří po dešti i nečistoty od hmyzu. Citron navíc dodá roztoku příjemné aroma, i když se můžete spolehnout na to, že ocet vyvětrá téměř okamžitě.

Aby se vám dobře pracovalo, do manuálního rozprašovače nalejte díl vody, 3 díly octa a jeden díl citronové šťávy. Lahvičku dobře protřepejte a rosením aplikujte na okenní rámy. Dobře setřete utěrkou a v případě potřeby zopakujte. Jednoduchý a voňavý postřik se vám bude hodit i na další úklid.

Věděli jste, že na mytí oken skvěle pomáhá ocet? S přehledem dokáže zbavit okna veškeré mastnoty, a navíc jim dodá lesk. Zdroj: shutterstock.com

Mytí oken i rámů octem a citronem

Pokud se rozhodnete umývat okna, pak klidně použijte stejný roztok i na mytí skel, ale zároveň si nachystejte co nejvřelejší vodu do rozprašovače i na praní utěrky.