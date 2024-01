Užíváte si chladné dny kromě zimních radovánek také rádi doma v blízkosti krbových kamen? Tak to byste měli znát praktickou fintu na čistění jejich dveřního skla.

Plápolající krb je dokonalým doplňkem, který vytváří v interiéru nejen pohodovou a romantickou atmosféru, ale v chladných dnech i příjemně zahřeje. A není nad pokoukanou na hořící dřevo, ovšem jen tehdy, pokud nemáte zakouřené krbové sklo. A jak se efektivně pustit do čištění, abyste se u toho moc nenadřeli?

Jak na čistění krbu s nano houbičkou se podívejte v tomto YouTube videu na kanálu Nanie_cz:

Zdroj: Youtube

Odstraňte příčiny

Pokud se vám skleněná dvířka u krbu zanášejí více než je to běžné, může to být hned z několika důvodů. Možná používáte nekvalitní a vlhké dřevo, což způsobuje špatné hoření a nadměrné kouření. Příčinou bývá často i špatně navržený krb, nekvalitní krbová vložka nebo nedostatečný tah komínu.

Čištění krbového skla

Pokud se chcete pustit do čištění skleněných dvířek, vždy by měl být krb studený. Vyvarujete se tak možnému zranění a popáleninám. Navíc by mohlo prasknout i samotné sklo. Z vychladlé krbové vložky odstraňte popel a odeberte ho i z popelníku. Jestliže máte sklo vyklápěcí, dejte pod něj staré noviny nebo hadr, abyste si neušpinili zbytečně podlahu.

close info shutterstock.com zoom_in Odebraný popel z krbu můžete skvěle využít a je tím nejlepším způsobem, jak krbové sklo vyčistit.

Noviny a popel

Vyzkoušejte osvědčenou metodu, v níž využijete popel z krbu. Stačí ho nabrat na kousek starých novin a poté sklo zevnitř lehce vyčistit. Budete překvapeni, jak špína pouští bez větší námahy a funguje oproti mnohým koupeným a předraženým čistícím prostředkům stoprocentně. Čistěte sklo pravidelně a nikdy nečekejte, až přes něj nebude skoro vidět. Usnadníte si práci a nepřipravíte se o jeden z nejkrásnějších výhledů.

Ocet a voda

K čištění můžete využít o osvědčenou metodu s roztokem octa s vodou, které smícháte v poměru 1:1. Pomocí rozprašovače jej aplikujte na sklo a nechte pár minut působit. Následně otřete celou plochu hadříkem nebo novinami. Ocet je dokonalý přírodní dezinfekční a odmašťovací prostředek, který vám práci zaručeně také usnadní.

Pasta z jedlé sody

Špínu lze také jednoduše odstranit pomocí pasty z jedlé sody a trochy vody. Postup je obdobný, pastu naneste, nechte působit, otřete měkkým hadříkem a vyleštěte do sucha. Soda bikarbona je jemný abrazivní prostředek, který pomáhá odstranit odolné skvrny.

close info Shutterstock.com zoom_in Špínu lze také jednoduše odstranit pomocí pasty z jedlé sody a trocha vody.

Prostředek na mytí nádobí

Velice dobrého výsledku dosáhnete i klasickým prostředkem na mytí nádobí. Stačí ho pár kapek nanést na jemnou mycí houbičku, postupně rozetřít po celé ploše skla a nechat chvíli působit. Poté plochu setřete suchým hadříkem či papírovou utěrkou a doleštěte starými novinami.

