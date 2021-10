Čištění skla v oknech novinami: Chytrý a levný způsob naších babiček

Skleněná okna, stůl, vitrína… Jednou za čas je potřeba všechno pořádně vyleštit. Naše babičky nedaly dopustit na leštění skla starými novinami. Je to ten nejlepší způsob, anebo lépe uspějí moderní prostředky?

Nejspíš to neuslyšíte rádi, ale Vánoce se kvapem blíží a s tím i předvánoční úklid, do něhož samozřejmě spadá i mytí oken. A nebudeme si nalhávat, že je mytí oken oblíbenou činností. Někteří si dokonce raději zaplatí úklidovou firmu. Pokud se budete do úklidu a leštění skel poštět sami, poradíme vám, jak na to.

Čistá okna jsou vizitkou každé domácnosti. Zdroj: profimedia.cz

Mytí oken, neoblíbená akce

Pamatujte, že na mytí oken musí být vhodné počasí. Pokud vám při tom bude zalézat za nehty, váš odpor k této činnosti se ještě znásobí.

Důležitá je také příprava. A to nejen ta psychická! Lidé mají na parapetech mnoho růzností, rostlin, sošek i fotografií a to všechno je potřeba odstranit. Ženám to samozřejmě nedá, a když už věci mají v ruce, rovnou je opráší a přeleští.

Máte záclony? Když už je budete sundávat, hoďte je rovnou do pračky, ať to máte vše při jednom.

Pokud máte žaluzie, nejprve se pusťte do nich, následně omyjte rámy oken.

Na samotná okna použijte buď jarovou vodu, o které se vášnivě diskutuje (zanechává šmouhy), nebo do vody přilijte jen ocet. Pořádně okna vydrhněte od nečistot a na ty, které nejdou dolů, se vyzbrojte žiletkou (s tou ale velice opatrně, ať sklo nepoškrábete). Setřete kvalitní stěrkou, kterou po každém tahu otřete do čistého hadru.

Dokonale vyleštěná okna umocní příjemný dojem z vašeho bytu. Zdroj: Shutterstock.com / Africa Studio

Nejčastější postupy leštění

Leštění okenních tabulí je pro mnohé to nejdůležitější a využívají k tomu všelijakých fíglů a „vychytávek".

Leštící přípravek s papírovými utěrkami - taková celorepubliková klasika. Nejlépe uděláte, když zakoupíte přípravek ve spreji, který vytvoří na okně pěnu, která vám nebude stékat dolů.

Noviny – klasika spíše v dřívějších dobách, kdy noviny téměř každá domácnost odebírala. Dnes, v moderním světě tabletů a chytrých telefonů, odpadla potřeba si noviny kupovat. Přesto na tento způsob leštění část lidí nedá dopustit.

Utěrka z mikrovlákna – kdo nevyzkoušel, neuvěří. Zázrak z mikrovlákna vám usnadní leštění skleněných povrchů, nezanechává šmouhy ani chloupky.

Voda s octem – ocet využívaly už naše babičky a tento způsob se dochoval dodnes, neboť je ocet k leštění ideálním pomocníkem a nejen k němu! Skvěle se hodí i na základní mytí oken, protože skvěle rozpouští nečistoty.

Abychom dokonale umyli rám, některá okna musíme vyklopit. Zdroj: makasana photo / Shutterstock.com

Mýt okna několikrát za rok?

Toť otázka. Záleží na tom, kde bydlíte. V blízkosti kamenolomu můžete mýt okna několikrát týdně, u lesa v přírodě párkrát do roka. Jsou i lidé, kteří se na okna vrhnou jen jednou v roce a tím to pro končí.

