Dobrý trik nebo pověra? Vyzkoušejte, co dokáže brambora s vaší koupelnou!

Syrová brambora pomůže i s úklidem

Víte, že i obyčejná brambora vám může pomoci s úklidem koupelny? Velmi se hodí nejen na zrcadla a okénka, ale i čistění sprchového kouta. Nemusíte používat celou bramboru, úplně vám postačí i slupka, kterou byste jinak vyhodili.

Podívejte se, nač se může taková obyčejná brambora či slupka z brambory hodit. Toto je příklad s automobilem, ale v koupelně do funguje velmi podobně.

Zamiřte s bramborou rovnou do koupelny

O co tedy jde v triku s bramborou? O mlžení zrcadel, ale i o pořádném úklidu sprchového koutu! Zamlžování oken a zrcadel čili klasický problém malých koupelen můžete řešit několika způsoby. Vynikajícím pomocníkem je rozhodně také rozkrojená brambora.

Když řezem potřete jakýkoli hladký povrch, vznikne z bramborových škrobů nepatrná vrstva, která ale zabraňuje vodě v přímém kontaktu se zrcadlem. Vodní pára sklo nezamlží, nevysráží se na ní a v případě teplot pod bodem mrazu taková vlhkost ani nenamrzá.

Co jiného použít proti mlžení zrcadel?

Co jiného můžete použít? Nejen brambora, ale také například zubní pasta se používá proti zamlžení zrcadel. Stačí ji nanést malé množství, rozetřít po celé ploše a po chvíli setřít. Stejně by měla fungovat také pěna na holení, nicméně různé výrobky se mohou mírně lišit a má se za to, že například gely fungují hůř než pěna a podobně.

Ač tyto způsoby fungují, je jisté, že ne na věky. Pokud ale budete mýt či ošetřovat tímto způsobem zrcadla každý týden či dva, mlžení už by nemělo být problém.

Nezapomínejte ani na mlžení brýlí nebo koupelnového okénka. Sice často není žádoucí, aby bylo dovnitř koupelny vidět, nicméně srážení vzdušné vlhkosti na rámech a sklech oken rozhodně také nepotěší.

Jde především o to, že voda zatéká do nepřístupných míst nebo se v blízkosti okna drží a může začít vlhnout a plesnivět. V podmínkách koupelny se výborně daří plísním a krom poničení materiálu představují i značné zdravotní riziko.

Bramborou vyčistíte i sprchový kout

Nejde ale jen o zamlžení skel. Škroby v bramboře pomáhají také k odstranění skvrn a drobných nečistot, ale také povrch naleští. Výborně se proto hodí na vyčištění sprchového koutu, kde především hladké průsvitné plochy vyžadují zvláštní a častou péči.

Aby vypadala dvířka a skla stěn koutu opravdu čistě, musí být povrch zbavený veškerých i jemných nečistot, ale také je třeba pořádně jej naleštit a zbavit všech stop po ohmatání i kapek zaschlé vody. Zdá se to být snadné, ale každá hospodyně a majitelka takové prosklené sprchy ví, že to dá docela zabrat a najít správný čistící prostředek není jen tak.

