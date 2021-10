Úžasně jednoduchý způsob, jak vyčistit zašlé stříbro v jedlé sodě a alobalu

Stříbrné šperky jsou nejprodávanější po celém světě. Jsou cenově dostupné a skvěle vypadají. Mají však jednu velkou nevýhodu. Černají. Jak je jednoduše vyčistit v domácích podmínkách pomocí jedlé sody?

Černání stříbra není závadou šperku nebo znakem, že je vyroben z nekvalitního kovu. Tyto změny na povrchu kovu způsobuje oxidace, tedy reakce kovu na kyselé prostředí. Tím může být pH pokožky, ušní maz nebo pot. Černání však způsobují také sloučeniny síry, jež se vyskytují ve vzduchu. Proto prstýnek, náušnice nebo náramek bez lesku časem vytáhnete i ze své šperkovnice.

Jak černání stříbrných šperků zabránit

Proces oxidace se dá zpomalit vhodným skladováním. Šperky uložte do krabičky nebo sáčku a ten dejte do suché skříně nebo na poličku. Skladování v koupelně není vhodné. Vysoká vlhkost způsobí rychlejší zčernání. Oxidaci lze oddálit také pravidelným leštěním hadříkem na stříbro nebo odmaštěním v roztoku teplé vody s jarem. Stříbrné příbory po babičce také nechte uložené v krabici a jednou za čas je přeleštěte hadříkem na stříbro.

Čištění stříbra jedlou sodou

Matné a zčernalé stříbrné šperky nemusíte vyhazovat nebo nosit ke klenotníkovi, vyčistíte je jednoduše doma. Stačí použít osvědčený trik, který znaly už naše babičky. Reakci jedlé sody s alobalem.

Domácí chemický experiment

Jak stříbro, tak hliník přitahují atomy síry. Hliník je však přijímá rychleji díky „solnému můstku“, který mu připravila jedlá soda. Teplá voda slouží jako katalyzátor a urychluje reakci. Tato metoda je ekologická, zdraví neškodná a vhodná i pro šperky s kameny.

Jak vyčistit stříbro

Budete potřebovat stříbrné šperky, skleněnou misku, vařící vodu, sáček jedlé sody, alobal a plastové kleště na těstoviny. Skleněnou mísu vyložte alobalem lesklou stranou nahoru. Buďte opatrní, aby se vám neroztrhl. Na alobal umístěte stříbrné šperky tak, aby se ho co nejvíce dotýkaly. Poté je zalijte vroucí vodou. Co nejrychleji do ní nasypejte sáček jedlé sody. Roztok začne pěnit. Šperky nechte v „koupeli" cca 3 minuty. Pokud jsou hodně zašlé, tak můžete i déle. Čas od času je promíchejte kleštěmi. Po uplynutí doporučované doby je vyjměte z misky a opláchněte čistou studenou vodou. Uložte je na utěrku a vyleštěte papírovým ubrouskem.

Zdroj: www.abecedazahrady.dama.cz