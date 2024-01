Umývání toalety může být povinností velice nepříjemnou. Hodně lidí s tím má problém a není se čemu divit. Pokud se štítíte umývat toaletu, použijte tento trik. Za chvilku se vyčistí sama, podívejte.

Umývání toalety je povinnost nezbytná. Bohužel někdo to musí dělat, ale není to příjemné. Štítit se této aktivity není vůbec nezvyklé. Nejhorší je, když se přes svou nechuť konečně dostanete, vezmete štětku a čistič, opravdu se snažíte, ale výsledek není dle vašich představ. Nečistoty mohou být v míse skálopevně usazené a není lehké se jich zbavit. To samé platí o zápachu. Zápach však nemusí pramenit z toho, že jste toaletu špatně vyčistili. Může se jednat pouze o pach z kanalizace. Naštěstí existují jednoduché triky, jak se zápachu zbavit.

Video, jak perfektně vyčistit vaši toaletu, najdete na Youtube kanále Kateřina Larischová:

Stará dobrá jedlá soda

Pokud bojujete s usazeninami a zápachem, zkuste využít tento přírodní čistič, který máte pravděpodobně doma. Zázračná jedlá soda si dokáže poradit v zásadě takřka s čímkoliv. Je známá pro své silné čisticí účinky. Funguje také jako osvědčený pohlcovač pachů. Poté budete potřebovat ještě jednu přísadu, která vám pomůže vymýtit bakterie z vaší toalety. Jedná se o hrubou sůl. Ta vám právě pomůže vyhubit bakterie, které mají na svědomí nepříjemný zápach.

close info Profimedia zoom_in Jedlá soda skvěle eliminuje pachy. Je až zázračné, na co všechno se dá použít.

Jak na to

Nepříjemné pachy z kanalizace se někdy mohou vrátit do místnosti, kde máte záchod. Za vše můžou bakterie. Jako první toaletu vyčistěte běžnými prostředky tak, jak jste zvyklí. Následovně do ní nasypte jednu lžíci jedlé sody a jednu třetinu sklenice s hrubou solí. Počkejte pár minut, než začne směs působit. Pak spláchněte, aby jedlá soda neutralizovala pach a hrubá sůl vymýtila bakterie. Jako poslední krok už stačí jen nasypat další třetinu sklenice hrubé soli do mísy a nechat ji působit, jak nejdéle je to možné. A máte hotovo. Nyní si můžete vychutnat, jak nepříjemný zápach zmizí a nečistoty pod úrovní hladiny budou ty tam.

