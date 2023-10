Čištění trouby zrovna nepatří k oblíbeným činnostem. Když se ale pustíte do práce správnými metodami, je to v podstatě hračka. Musíte se však vyvarovat zásadní chyby, které se dopouští drtivá většina lidí.

Úklid kuchyně patří k obecně nejméně oblíbeným činnostem, vzhledem k tomu, že ale v této místnosti lidé tráví takřka většinu času a spotřebiče jedou naplno, není radno se udržování pořádku vyhýbat. Nejvíce zabrat dává čištění trouby. Přitom nemusí. Stačí zvolit správnou metodu a čištění půjde samo.

Odstraňte všechny zbytky

Mastnota a zbytky jídla ulpívají po celé troubě. Nevyhnou se dvířkům, roštům ani stěnám. Jak efektivně odstranit i tu nejodolnější špínu? Podívejte se na podrobný návod na YouTube, kanál Jak na úklid info a jeho video o čištění trouby je plné praktických rad:

Zdroj: Youtube

Chemie? Až jako poslední možnost

Klasické chemické prostředky sice slibují zaručený výsledek, ale jsou často natolik agresivní, že mohou spíš uškodit. V případě čištění trouby se můžete klidně spokojit jen s přírodními čističi, umí zázraky. Než tedy sáhnete po drahých prostředcích z drogerie, zapátrejte ve spíži. Dost možná máte ty pravé pomocníky doma.

close info shutterstock zoom_in Soda je nejen skvělý pomocník při pečení, ale využití najde i při úklidu.

Magické čisticí trio

Pusťte se do čištění trouby a použijte osvědčené trio. Naprosto skvělými pomocníky jsou jedlá soda, citron a ocet. Například sodu stačí smíchat s horkou vodou a vytvořit z ní jemnou pastu. Troubu je dobré předehřát na 150 °C, pak pastu nanést na znečištěná místa.

Aby byl výsledek uspokojivý, měli byste nechat sodu působit ideálně přes noc. Druhý den pak do rozprašovače nalijte trochu octa a troubu s ním vystříkejte. Soda s ním zaktivuje a začne se tvořit pěna. To je pokyn pro vás, že je čas vzít do ruky houbičku a začít s čištěním. Mastnota a zbytky jídla půjdou dolů překvapivě lehce.

Na čerstvé skvrny citron

Na čerstvé nečistoty volte sílu citronu. Buď si můžete připravit citronový koncentrát, když do malého množství vroucí vody vymačkáte citronovou šťávu a přidáte i dužinu, nebo použijte čistou citronovou šťávu a dužinu jako houbičku. Čerstvé nečistoty tak pomocí kyseliny citronové půjdou dolů snadno.

close info Shutterstock zoom_in Citronová šťáva je skvělým pomocníkem na ještě nezažrané nečistoty.

Největší chyba, která troubu ničí

Spousta lidí dělá při čištění trouby zásadní chybu, která může velmi podstatně ovlivnit životnost spotřebiče. Pustíte-li se do čištění spotřebiče, vždy vynechejte topná tělesa a ventilátor. A to jak v případě použití přírodních čisticích metod, tak v případě použití chemikálií.

U chemických přípravků vykřičník platí dvojnásob. Agresivní přípravky by se na tato místa vůbec neměly dostat, hrozí poškození ventilátoru i topného tělesa a tím celé trouby. Pokud vám to nedá a nečistoty v těchto místech vás iritují, zkuste jemně zasáhnout zlehka ve vodě namočenou nano houbičkou, která si s nečistotami poradí.

Zdroje: www.datart.cz, chalupari-zahradkari.cz