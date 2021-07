Jak snadno a rychle vyčistit zanesený záchod pomocí prášku do pečiva

Nedrhněte koupelnu a záchod chemikáliemi, vrhněte se na ně se sodou! I prášek do pečiva dobře poslouží, hlavně když se nad toaletou nemusíme dlouze sklánět. Vyčistěte si záchod nebo i jiné části domácnosti s pomocí prášku do pečiva a dalších běžně dostupných ingrediencí!

Zdroje: www.bhg.com, www.wikihow.com

Hodí prášek do pečiva jen do záchodu?

Ať už vyznáváte úklid bez chemikálií nebo ne, čas od času se rada, jak vyčistit toaletu nebo celou koupelnu bez sprejů a tekutých prášků hodí. Způsoby jsou mnohé, ale za všemi stojí chemická reakce. Zásaditá a kyselá přísada reagují bublinkami a díky těmto se špína uvolní jednodušeji. Proto bez velkého drhnutí lze záchod, umyvadlo nebo spáry dlažby dobře očistit i od skvrn, nebo uvolnit neprůchozí odpad. Nepočítejte ale s tím, že by tato směs dokázala rozpustit vlasy nebo jiné pevné materiály spláchnuté do záchodu, umyvadla nebo sprchy. Směsí rozhodně dobře uvolníte ucpání usazeným mýdlem a přípravky, stejně tak jako mastný proužek na vaně po koupání.

Jedlá soda pohlcuje i zápachy Zdroj: Alexander Ruiz Acevedo / Shutterstock.com

Spojenci kypřicího prášku!

Hlavní ingrediencí prášku do pečiva je soda bikarbonát, tedy jedlá soda. Soda je zásaditá, a tak bude reagovat s čímkoli kyselým. Nebojte se proto použít jakýkoliv ocet. Klasický ocet z brambor je nejsilnější, respektive nejkyselejší. Nebojte se použít i další mírně kyselé ingredience jako je například Coca Cola nebo citronová šťáva.

Jak čistit záchod pomocí prášku do pečiva

Směs asi hrnku prášku do pečiva a octa či coly můžete rozmíchat do pevnější pasty, aby se dobře udržela i v zákoutích, odkud by tekutina stékala anebo můžete tekutinou polít místu či umyvadlo a posypat práškem. Nechejte působit alespoň 30 minut, v případě odolných skvrn nebo starého nánosu nečistot prodlužte dobu působení na několik hodin, třeba přes noc, kdy koupelnu nikdo nepoužívá.

Pokud máte jedlou sodu počítejte s tím, že je až čtyřikrát silnější než kypřicí prášek.

Jedlá soda dokáže odstranit nečistoty z toalety Zdroj: ThamKC / Shutterstock.com

Jak účinky prášku do pečiva znásobit?

Kypřicí prášek je sice velmi jemný, ale je to prášek, takže bude působit i abrazivně. Pokud trošku přitlačíte a rozhodnete se použít jej v kombinaci s manuální očistou kartáčem nebo štětkou, rozhodně zamáváte i s extrémně odolnou nečistotou. Další možností je použít vyšší teploty. Zahřátím coly nebo octa zvýšíte účinnost směsi. Pokud se vám zdá, že na první pokus nejsou výsledky dostatečné, zkuste.

Směs je také dobré používat z preventivních důvodů. Když si vzpomenete nasypte kypřící prášek do odpadu, zalijte deci octa a nechejte v odpadu pracovat. Pokud je odpadní potrubí průchozí a mastnota narušená, prolejte odpady pořádně několika litry vařící vody.