Kouzlo okurky, kdy si její slupky pokládáme na obličej, abychom omládli, je dobře známé. Ale věděli jste, že okurka umí čarovat i v koupelně? Nejenže osvěžuje pleť, ale dokáže také udržet vaše zrcadlo dokonale čisté a lesklé. Čemu všemu dokáže okurka zabránit?

Znáte to, po horké sprše je zrcadlo plné šmouh, otisků a zamlžené, takže nevidíte skoro nic. Každé ráno jsem se potýkala s tím, že musím zrcadlo rychle odmlžit, abych se stihla připravit do práce. Zkoušela jsem na něj mávat ručníkem, foukat fénem nebo použít různé čisticí prostředky, ale nikdy to nefungovalo dostatečně dobře. Pak jsem objevila něco naprosto jednoduchého a účinného – čerstvou okurku.

Podívejte se na video z YT tvorby kanálu Craft Village – Úžasný nápad, jak čistit sklo na autě pomocí brambory

Zdroj: Youtube

Okurku stačí jen rozkrojit a přejíždět s ní po zrcadle. Co se stane? Nejenže okamžitě odstraní špínu a otisky prstů, ale navíc zabrání i tomu, aby se zrcadlo znovu zamlžilo. Díky přírodním olejům, které okurka obsahuje, zanechá na skle ochranný film a ten chrání zrcadlo před párou.

Koupelna teď vypadá svěže a zrcadlo je neustále čisté, aniž bych musela kupovat drahé čisticí prostředky nebo jednorázové hadříky, které jsem dřív používala. Navíc je okurka stoprocentně přírodní. Nemusím se obávat, že by obsahovala nějaké chemikálie, které by mohly být škodlivé pro mou pleť nebo pro prostředí v koupelně. A bonus? Zanechá příjemnou, lehkou vůni.

Jednou týdně

Okurku používám v koupelně pravidelně. Jednou týdně přetřu zrcadlo, abych ho udržela ve skvělém stavu. Ale to není všechno – zjistila jsem, že je skvělá i na další povrchy. Kohoutky, baterie u umyvadla nebo ve sprše vypadají po použití okurky jako nové. Stačí jen pár tahů a kovové povrchy jsou opět lesklé a bez jakýchkoli usazenin nebo skvrn od vody. Dokonce i jemné stopy vodního kamene zmizí, což mě opravdu překvapilo.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Díky přírodním olejům, které okurka obsahuje, zanechá na skle ochranný film a ten chrání zrcadlo před párou.

Další výhoda? Šetřím peníze. Dříve jsem utrácela za různé čističe, ale teď už nic takového nepotřebuji. Okurka je levná, dostupná a mám ji vždy po ruce. Navíc, když zrovna nemám okurku z lednice, koupím si jednu za pár korun, a mám hotovo. Ušetřím tak nejen čas, ale i peníze, a přitom moje koupelna vypadá pořád skvěle.

Když jsem o tomto triku vyprávěla svým přátelům, někteří mi nejprve nevěřili. Přeci jen – kdo by si myslel, že obyčejná okurka může být tak účinná? Ale když to sami vyzkoušeli, byli nadšení stejně jako já. Teď už mám několik kamarádek, které používají okurku na čištění koupelny, a všechny si to pochvalují.

Ať už máte problémy s mlžením zrcadla, šmouhami nebo otisky prstů, doporučuji vám, abyste tento jednoduchý trik vyzkoušeli. Stačí malý kousek okurky a vaše koupelna bude zářit čistotou. Okurka je mnohem víc než jen přísada do salátu nebo pleťová maska. Až příště půjdete nakoupit, nezapomeňte si jednu okurku přidat do košíku. Nikdy nevíte, kdy se vám bude hodit – nejen na jídlo, ale i na zrcadla.

Zdroj: housedigest.com