Čistící prostředky, které se při úklidu nesmí míchat

Bez čistících prostředků si úklid domácnosti nedokážeme představit. Používáme je téměř denně, ať jde o dezinfekci, vybělení nebo odstranění odolné špíny. Často však zapomínáme na to, že to jsou silné chemikálie, které mohou ublížit. S čím je nekombinovat?

Komerční čistící prostředky jsou dobrými sluhy, ale zlými pány. Ruku na srdce. Kdo si před úklidem přečte jejich zadní stranu a důkladně si prostuduje upozornění nebo návod k použití? Vždyť je to tak jednoduché. Stačí je aplikovat na znečištěný povrch, chvilku počkat a vydrhnout. Takový postup vás však může stát i zdraví.

Čím častěji uklízíte, tím více ohrožujete vlastní zdraví. Zdroj: Daniel Jedzura/Shutterstock.com

Čistící prostředky

99,9 % účinnost proti bakteriím, odstranění nečistot a provoněný domov. Tato slova popisují v reklamách snad všechny produkty, jež mají pomoci s úklidem. Nikdo však nezmiňuje jejich složení. Proto se na tuto skupinu prostředků zaměřil výzkum publikovaný v roce 2018 v odborném časopise Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Za dvacet let vědci sledovali 6235 mužů a žen. Zjistili, že čistidla jsou stejně škodlivá, jako byste vykouřili krabičku cigaret denně. „Poselstvím této studie je, že čistící chemikálie z dlouhodobého hlediska poškozují plíce a další orgány," upozorňuje profesorka na univerzitě v Bergenu Cecile Svanes a dodává, že bychom je měli používat pouze v nezbytně nutných případech. Mnohé prostředky totiž obsahují až 146 více či méně nebezpečných chemikálií, jako jsou formaldehyd, benzen, toluen a chloroform. Tyto a další látky způsobují dýchací obtíže, kožní problémy, hormonální nerovnováhu a astma. Navíc, když je zkombinujete dohromady, koledujete si o vážné zdravotní problémy.

Míchání čistících prostředků

Udělal to snad každý. Dvě láhve produktů docházely, tak jste odšroubovali víčko a slili je dohromady. Přece nebudete skladovat poloprázdné obaly. Nechtěně jste tak ale vytvořili chemický koktejl, který může reagovat s jinými látkami nebo s čištěným povrchem.

Čistící prostředky, co se nesmí míchat

Zde je základní seznam, co spolu rozhodně nemíchat. Nemusíte se bát, že by došlo například k výbuchu. Výpary však mohou poškodit materiály a vaše plíce.

Bělidlo

Bělidlo je skvělým dezinfekčním prostředkem, který má mnoho praktických využití. Používejte ho však vždy samostatně.

Chemické pokusy nechte laboratořím. Zdroj: nikkytok/Shutterstock.com

Bělidlo + amoniak

Tato kombinace vytváří plynný chloramin, jež způsobuje dušnost, bolest na hrudi, pálení a podráždění.

Bělidlo + čistý líh

Tímto koktejlem si namícháte bezbarvou těkavou kapalinu charakteristického nasládlého zápachu - chloroform. Jeho páry jsou těžší než vzduch, proto se v uzavřených prostorách hromadí u podlahy a obtížně se vyvětrává. Navíc způsobuje závratě, zvracení a poškozuje kůži, či dýchací cesty a nervový systém. Vysoká koncentrace chloroformu vás může také uspat nebo dokonce zabít.

Bělidlo + ocet (bělidlo + kyselina)

Kombinace bělidla s kyselinou vytvoří plynný chlór, jež způsobuje pálení a podráždění sliznic.

Další směsi

Peroxid + ocet

Reakce těchto dvou látek vytváří toxickou kyselinu peroctovou, jež dráždí kůži, oči, nos a plíce.

