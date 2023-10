Nejen, že za dveřmi je samozřejmě vzduch podobně znečištěný, jako venku – dostává se sem, když větráte nebo právě otevíráte dveře.

Kvalitu vzduchu, který dýcháte v místnostech, si ale zároveň můžete sami ještě zhoršovat. Nevědomky třeba nepozorností nebo kvůli nedostatku informací. Přesto se v něm pohybujete minimálně několik hodin denně, někdo možná téměř celý den. I proto by vám nemělo být jedno, co vlastně dýcháte. Špatný vzduch totiž není jen abstraktní pojem a může mít neblahé následky.

Zdroj: Youtube

Příliš utěsněno

Loni v zimě se všichni pozastavovali nad tím, že by měli doma o něco stáhnout topení. Kvůli úspoře elektřiny a ponechání dostatečných zásob plynu i dalších zdrojů. Jenže je pravda, že oproti době před sto nebo i padesáti lety, si většina společnosti zvykla bydlet v o hodně vytopenějších prostorech než dřív. A platí to i pro veřejné prostory, jako jsou školy nebo kanceláře. Zatímco dříve se třeba ve školách topilo na 19 °C, dnes je to 22 °C. To ale společně s pečlivým zateplením budov může vést naopak k horšímu vzduchu. A i to platí stejně doma jako v práci nebo jinde.

Když se totiž dům zateplí a přidají se i nová okna a dveře, sice z něj neuniká teplo (a v létě se v ideálním případě nedostane tolik dovnitř), ale zároveň je neprodyšný i opačným směrem. A v takovém prostoru nejen „stojí vzduch“, ale také vzniká ideální prostředí pro plísně. Tedy dalšího původce horší kvality vzduchu, protože jejich poletující spóry nedělají dobře nikomu.

close info Shutterstock zoom_in V příliš uzavřeném prostoru vzniká ideální prostředí pro plísně.

Domácí mazlíčci

Za část prachových a dalších částic, které zhoršují kvalitu vzduchu, si můžete sami – už jen tím, že doma spíte a v posteli tak poskytujete prostředí roztočům. Proto je důležité nejen pečlivě vysávat a vytírat, ale také převlékat povlečení alespoň každé tři týdny a prát ho alespoň na 60 °C – díky tomu předejdete jejich přemnožení.

Mnohem větší vinu ale nesou vaši případní spolubydlící. Psi, kočky a další chlupatí i opeření mazlíčci nosí v srsti a podestýlkách nejen roztoče, ale i další parazity, kteří mohou spolu s částečkami prachu a třeba bláta zvenčí vzduch jen zhoršovat. I s nimi si poradí časté praní a adekvátní čištění srsti i obydlí, situaci pak rozhodně zlepší čistička. Zvlášť v případě, že někdo doma trpí atopickým ekzémem nebo dýchacími potížemi.

Práce pro čističku

Výraznou roli hraje i kvalita ovzduší venku. To především v případě, že bydlíte ve městě nebo v silně průmyslové oblasti. I když tam někdy může být díky výkonným čističkám v komínech lepší vzduch než leckde na předměstí. Výfukové plyny ale dělají své, a tak pokud ve vašem okolí není zrovna čistý vzduch, neberte to na lehkou váhu.

Problém je, že v tomto případě větrání nepomůže. A pokud se nechcete zrovna stěhovat, se vzduchem venku hned a sami nic neuděláte. Co tedy můžete? Právě toto je případ, kdy se vyplatí popřemýšlet o nákupu čističky vzduchu. Ty nejjednodušší už dnes prodávají i běžné obchody. Čistička obvykle obsahuje senzor, který ukáže kvalitu ovzduší a podle ní ji můžete nastavit na automatický provoz nebo pustit jen ve chvíli, kdy víte, že je situace horší. Čističky bývají různě velké a výkonné, ale není problém je přenášet mezi místnostmi podle toho, kde jsou zrovna nejvíc potřeba.

close info Shutterstock zoom_in Některé čističky vzduchu můžete libovolně přenášet mezi místnostmi.

Pokud chcete investovat, můžete si pořídit některý systém řízeného větrání. Ostatním bude stačit nezapomínat na pravidelné a dostatečné větrání, nejen v létě, ale v chladnějším období roku. Spolu s ostatními preventivními kroky se vám určitě bude doma dýchat lépe.

3 tipy pro lepší vzduch

Situaci úplně nezachrání, ale aspoň ji trochu vylepší.

1. Větrejte

Venku sice může být spousta výfukových plynů, ale pokud nebydlíte zrovna nad rušnou křižovatkou, větrání pomáhá. Pohyb vzduchu totiž plyny rozproudí a naředí, a sníží tak jejich negativní vliv. Myslete na to, i když uklízíte nebo třeba doma cokoli natíráte.

2. Vyměňte zdroje

Nebude to hotové hned a bude vás to stát peníze. Možná to ale taky zlepší vaše zdravotní vyhlídky. Pořiďte si kamna nebo kotel s efektivním spalováním, vyměňte vaření na plynu za elektřinu nebo indukci. Se současnou cenou energií si možná klepete na čelo, ale moderní varné desky jsou zkrátka zdravější.

3. Zasaďte rostliny

Ukazuje se, že pokojovky snižují ve vnitřních prostorech množství oxidu uhličitého. Některé rostliny ale dovedou také pohlcovat benzen a formaldehyd, případně další škodlivé chemikálie. Horské palmy nebo toulcovky navíc také pomáhají zachytávat ze vzduchu spóry plísní, které jsou dalším znečišťovatelem vzduchu v domácnostech.

close info časopis Receptář zoom_in Říjnové číslo časopisu Receptář je právě v prodeji.

Zdroj: časopis Receptář