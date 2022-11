Jak uchovat citron až rok, aniž by se zkazil. Geniální trik funguje skvěle

Citrony obsahují vitamin C. Proto je po nich v dobách chřipek a nachlazení taková sháňka. Jak tyhle „žluté poklady“ skladovat a jek je uchovat do zásoby třeba i rok?

Citron je fajn věc. Vylepší chuť čaje, dodá vám vitaminy a jeho kůra dá šmak koláčům, omáčkám nebo dezertům. A nejen to! Podle vědců pár kapek citronové šťávy osvěží dech, například po aromatickém jídle.

Pokud citronovou šťávu smícháte s vodou, získáte univerzální drink, který pročistí tělo (a zbaví ho jedovatých látek), posílí imunitu, zpomalí stárnutí pleti a „nakopne“ metabolismus. Citronová šťáva se také používá jako přírodní životabudič, například při kocovině. Notoričtí „flamendři“ si ji ráno dokonce vymačkávají do kávy. Ať tak či onak, citron je prostě multifunkční ovoce, které je dobré mít doma.

Kupte si (třeba ve slevě) velkou várku citronů. Zdroj: Profimedia

Jak dlouho vydrží citron

Bohužel ceny citronů jsou vrtkavé. Pokud se vám podaří vychytat nějakou slevu, je lepší toho využít a koupit si pár plodů do zásoby. Ano, můžete namítnout, že citron – i když má tlustou kůži jako hroch – se jednoho dne znehodnotí. Ale nemusíte mít strach! Standardně čerstvý citron vydrží zhruba tři týdny až měsíc. S naším způsobem konzervace však můžete mít citrusy v lednici klidně celý rok! Nevěříte? Přesvědčte se sami!

Před zavařováním si připravte všechny ingredience. Zdroj: Profimedia

Nakládání citrusů "do zásoby"

Na to, jak uchovávat citrony, aby se nezkazily, se podívejte ve videu:

Vybrané citrony důkladně omyjte, osušte a odřízněte z nich konce. Pak je podélně nařízněte na půlku a vzápětí i na čtvrtky. Povedlo se? Tímto způsobe upravte všechny zbývající citrusy. Pak si vezměte čistou zavařovací sklenici o objemu 600 ml. Do každého citronu nasypte po lžičce soli a napěchujte do zavařovací sklenice (vejdou se tam cca tři celé plody). Pak základ zavařeniny posypte 10 kuličkami černého pepře, bobkovým listem, čerstvým tymiánem a zakápněte šťávou z 1 citronu. Vše zavíčkujte a používejte do jídel, jak jste zvyklí.



Citrony podélně nakrojte na čtvrtky a posolte. Zdroj: Profimedia

Další způsob konzervace

Vyzkoušet můžete i další způsob konzervace: Nakrájejte citron na malé kousky, které nasypte do poloviny zavařovací sklenice. Ty pak okořeňte kuličkami černého pepře, lžičkou tymiánu a zasypte lžičkou soli. Stejným způsobem vrstvěte zbytek sklenice. Nakonec zavařeninu zalijte olivovým olejem a zavíčkujte. V lednici vám vydrží až rok. Citron (nebo jeho šťávu) můžete použít třeba do salátů.

Nakládané citrony v soli vám vydrží i 1 rok. Zdroj: Profimedia

Zdroje: www.youtube.com, www.m.pikant.cz