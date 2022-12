Zapáchající odpad u dřezu: Pomůže mikrovlnka a 2 obyčejné ingredience

Chcete opláchnout nádobí a do nosu vás udeří nepříjemný zápach? Odpad u dřezu vyžaduje péči, když se na něj občas zapomene, ne příliš voňavé patálie jsou na světě. Naštěstí lze se zápachem z odpadu snadno a účinně bojovat, postačí k tomu mikrovlnná trouba, citron a jedlá soda.

Zapáchající odpad u dřezu nebo u umyvadla v koupelně na dobré náladě nikomu nepřidá. Naopak. Naštěstí je to problém, který ve většině případů můžete vyřešit poměrně rychle sami a nemusíte volat instalatéra.

Jak zatočit s nepříjemným odérem linoucím se ze dřezu, se podívejte na videu:



Postup nemůže být jednodušší. K první pomoci potřebujete vymačkat pouze šťávu z jednoho citronu. Sceďte ji přes sítko do hrnečku nebo sklenky vhodné do mikrovlné trouby. Šťávu z citrusu dejte na chvíli na nejvyšší výkon do mikrovlnné trouby. Po vyndání by měla být horká. Do ní pak opatrně nasypejte vrchovatou lžíci jedlé sody. Sypejte postupně, soda bude pěnit. Promíchanou směs pak nalijte do odpadu u dřezu a nechejte aspoň hodinu působit. Pak jen spláchněte horkou vodou a zápach bude pryč!

Citronová šťáva s odpady u dřezu umí zázraky. Zdroj: shutterstock

Trocha prevence

V odpadu u kuchyňského dřezu mohou za neplechu nejčastěji zbytky jídla a tuky, které se během mytí dostanou do sifonu, ale neputují dál. Dobrým pomocníkem je sítko, které tyto záškodníky vychytá a sníží pravděpodobnost vzniku zápachu. Kromě sítka zkuste alespoň jedenkrát do týdne propláchnout odpad několika litry vroucí vody. Ta by měla pomoci uvolnit nachytaný tuk a posunout nečistoty dál.

Preventivně můžete dřez proplachovat vroucí vodou. Zdroj: shutterstock

Osvědčená dvojice

Kromě sítka zkuste v pravidelných intervalech využívat sílu osvědčené dvojice. Nečekejte, až problém nastane. Trik s citronem a sodou můžete zařadit do své uklízecí rutiny. Pokud nemáte zrovna po ruce sodu a citron, nasypejte do dřezu prášek do pečiva nebo sůl. Obojí pak zalijte obyčejným octem a nechejte aspoň hodinku pracovat. Posléze propláchněte horkou vodou a odpad bude jako ze škatulky.

