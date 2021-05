Co se stane s citróny, když je zamrazíte? Získáte více chuti i vitaminů

Pro mnoho lidí je ranní voda s citronem každodenní rituál. O tom, že je žluté tropické ovoce zdravé a obsahuje spoustu vitamínu C nikdo nepochybuje. Co se ale stane, když je zamrazíte?

Citronová šťáva s vodou, citronový dort, citronová omáčka nebo citronová kůra do asijských pokrmů. Žlutý plod má bohaté využití. Stalo se vám ale někdy, že na lednici ležel tak dlouho, až vám zplesnivěl? Zkuste ho příště zamrazit. Je to nejen pohodlné, ale také to má mnoho zdravotních benefitů.

Citron

Skutečný původ tohoto ovoce není zcela známý. Předpokládá se však, že pochází ze severozápadní Indie. Už kolem roku 200 n.l. ho znali v jižní Itálii a od roku 700 n.l. se pěstoval v Egyptě a Iránu. Když Kryštof Kolumbus objevoval Nový Svět, vzal s sebou také plody a semena citrónu. Tak se toto kyselé ovoce dostalo i do Ameriky. Bonusem navíc bylo, že námořníci netrpěli kurdějemi, které jsou způsobené nedostatkem vitamínu C. Když tento fakt objevil lékař britského královského námořnictva, na žádné lodi už citron nechyběl. Zajímavostí je, že za vlády krále Ludvíka XIV používaly dámy citrony jako rtěnku. Kyselá šťáva jim pomohla k zarudnutí jemné pokožky.

Zdravotní benefity citronu

Pro lidské zdraví je citron opravdovým pokladem. Kromě vysokého obsahu vitamínu C obsahuje karotenoidy, vitamíny skupiny B, pektiny, fosfor, draslík, sodík, vápník, železo a další minerální prvky. Je bohatý také na flavoidy a antioxidanty, které působí preventivně proti kardiovaskulárním onemocněním a rakovině. Mají také schopnost bojovat proti bakteriálním infekcím a houbám. Žlutá vrstva kůry zase obsahuje glykosid hesperidin, který zpevňuje krevní vlásečnice. Bílá vrstva zahrnuje deriváty kumarinu, glykosidy a flavony, jež pozitivně působí na oxidativní stres. Citronová kůra má navíc 5 až 10krát více vitamínů než citronová šťáva. Když tedy celý citron zamrazíte, využijete jeho potenciál na 100 %.

Zamrazování citronů

Jak často používáte citronovou kůru? Většinou je to část, která se vyhazuje. Přicházíme tím však o její zdravotní benefity. Jak tedy plody zamrazit?

Zamrazování citronů – příprava

V obchodě si vyberte BIO citrony. Budete tak mít jistotu, že plody budou opravdu zdraví prospěšné. Doma si umyjte ruce, abyste z nich nepřenesly bakterie. Nezapomeňte umýt i BIO citron. Použijte čistý kartáček na zuby a roztok z octa. Do hrnce nalijte 90 % vody a 10 % octa a vložte do něj ovoce. Počkejte 20 minut a poté ještě plody okartáčujte a opláchněte studenou vodou. Plody důkladně osušte.

Nejlepší způsoby, jak zmrazit vaše citrony

Nyní si můžete vybrat, jak citrony zamrazíte. Můžete je buď nakrájet nebo je vložit do mrazáku celé.

Zmrazení celých citronů

Celé citrony zabírají v mrazáku dost místa. Pokud však plánujete, že je později budete strouhat, je to nejpraktičtější. Nezapomeňte plody vložit do sáčku a ten označit datem zmrazení.

Zmrazení plátků citronu

Pokud plánujete, že citrony budete používat k pečení nebo do drinku, můžete je před zmrazením nakrájet na plátky. Pamatujte však, že do mrazáku je musíte uložit tak, že je jednotlivě rozprostřete. Pokud byste plátky uložili na sebe, přimrzly by k sobě a špatně se od sebe oddělovaly.

Zmrazení citronové kůry

Pokud jste již z plodů vymačkali všechnu šťávu, můžete si zamrazit pouze citronovou kůru, která je skvělá do salátů, do omáčky nebo do buchty. Ujistěte se však, že je kůra čistá. Poté ji zkuste nastrouhat na struhadle nebo rozdrtit v mixéru. Vložte ji do sáčku a uložte do mrazáku.

Jak dlouho vydrží citrony v mrazáku?

Uložené a zamrazené plody vám vydrží 3-4 měsíců. Nezapomeňte, že po rozmrazení budou kašovité.

Zdroj: dpi.wi.gov, foodsguy.com, www.stilltasty.com